"Rust": na planie filmu doszło do tragedii

Do tragedii na planie westernu "Rust" doszło 21 października 2021 roku. Podczas zdjęć próbnych trzymany przez aktora Aleca Baldwina rewolwer wypalił w kierunku operatorki Halyny Hutchins i reżysera Joela Souzy. Pogotowie lotnicze zabrało kobietę do Szpitala Uniwersyteckiego w Nowym Meksyku, gdzie stwierdzono jej śmierć. Obrażenia Souzy nie były poważne. Mógł on wyjść ze szpitala następnego ranka.



Baldwin od początku utrzymywał, że nie pociągnął za spust, a rewolwer sam wypalił. Nie wiedział także, że jest naładowany ostrą amunicją. Za nieumyślne spowodowanie śmierci groziło mu 18 miesięcy więzienia. Jego proces rozpoczął się 10 lipca 2024 roku. Dwa dni później sędzia umorzyła sprawę. Jako powód podała rażące i celowe zaniedbania prokuratury.

Z kolei Hannah Gutierrez Reed, będąca odpowiedzialna za broń na planie, została skazana na 18 miesięcy więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci Halyny Hutchins.

"Rust" klapą finansową w USA

Produkcja "Rust" została przerwana w dniu tragedii. Wznowiono ją 20 kwietnia 2023 roku. Zdjęcia zakończyły się 22 maja 2023 roku. Światowa premiera filmu odbyła się w listopadzie 2024 roku podczas festiwalu Camerimage w Toruniu.

Zdjęcie Alec Baldwin w scenie z filmu "Rust" / materiały prasowe

Akcja filmu toczy się w 1882 roku w Wyoming. 13-letni Lucas Hollister (Patrick Scott McDermott) przypadkowo zabija mężczyznę i oczekuje na wyrok śmierci. Z więzienia ratuje go jego dziadek, Harland Rust (Alec Baldwin). Razem uciekają do Meksyku, ścigani przez szeryfa Wooda Helma (Josh Hopkins), łowcę nagród Fentona "Kaznodzieję" Langa (Travis Fimmel) oraz innych.

"Rust" ukazał się na ekranach amerykańskich kin. Można go zobaczyć jedynie w 115 obiektach. W efekcie film zaliczył spektakularną klapę finansową, zarabiając jedynie 25 tys. dolarów w weekend otwarcia.