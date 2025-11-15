Lady Gaga szczerze o krytyce filmowej katastrofy. Bardzo ją przeżyła

"Joker: Folie à Deux" był długo wyczekiwanym sequelem "Jokera" Todda Phillipsa z 2019 roku. Pierwsza odsłona serii okazała się ogromnym sukcesem kasowym i artystycznym. Zarobiła na całym świecie 1,079 miliarda dolarów. Otrzymała także wiele prestiżowych wyróżnień, między innymi Złotego Lwa w Wenecji i dwa Oscary – za muzykę i pierwszoplanową kreację Joaquina Phoenixa.

"Folie à Deux", które weszło do kin w październiku 2024 roku, okazało się porażką artystyczną i frekwencyjną. Film kosztował nawet 200 milionów dolarów, a zarobił na całym świecie jedynie 207 milionów. Recenzje były w większości bardzo złe, chociaż niektórzy doceniali, że twórcy próbowali obrać zupełnie nowy kierunek, na przekór oczekiwaniom fanów. Film wyróżniono siedmioma nominacjami do Złotych Malin, w tym za najgorszą produkcję roku, reżyserię, scenariusz oraz role Phoenixa i Lady Gagi, która wcieliła się w zafascynowaną Jokerem Harley Quinn. Wyróżniono go dwiema antynagrodami – za najgorszy remake lub sequel oaz najgorszy ekranowy duet.

Lady Gaga o krytyce filmu "Joker: Folie à Deux". "Po bandzie"

Lady Gaga odniosła się do chłodnego przyjęcia "Folie à Deux" w rozmowie z "Rolling Stone". "Wokół ‘Jokera’ było dużo negatywnej energii. Wydaje mi się też, że w tamtym czasie miałam swoją artystyczną fazę buntu" – przyznała.

"Nie mogę powiedzieć, że nie zwracałam na to uwagi. To zabawne, ale wciąż boję się podzielić moją reakcją. Prawda jest taka, że gdy pojawiły się pierwsze opinie o filmie, zaczęłam się śmiać. Bo to wszystko było takie po bandzie" – wspominała Lady Gaga.

Dodała, że potrzebowała czasu, by pogodzić się z porażką drugiego "Jokera". "To dlatego, że włożyłam w niego dużo siebie".