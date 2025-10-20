Gwiazdor "Francuskiego łącznika" miał trójkę dzieci z pierwszego małżeństwa z Faye Maltese – syna Christophera Allena (65 lat) oraz córki Elizabeth Jean (63 lata) i Leslie Anne (59 lat). Wszystko wskazuje na to, że nie otrzymają oni nic z majątku Hackmana.

Dotyczy to także pieniędzy z przedmiotów wystawionych na aukcję. Jak poinformował "New York Post", znalazły się na niej dzieła sztuki z kolekcji aktora, a także niektóre ze zdobytych przez niego nagród, w tym trzy Złote Globy. Na sprzedaż nie zostały wystawione Oscary, które Hackman otrzymał za role we "Francuskim łączniku" i "Bez przebaczenia". Zgodnie z regulaminem Amerykańskiej Akademii Filmowej złotych statuetek nie wolno wystawiać na sprzedaż. Można je zwrócić Akademii za symbolicznego dolara.

Według mediów dzieci Hackmana nie zamierzają wejść na drogę sądową, by podważyć testament ojca i jego żony. Majątek aktora oszacowano na 80 milionów dolarów, a także długi na kwoty wynoszące kilkaset tysięcy dolarów.

Zdjęcie Gene Hackman w filmie "Firma" / AKPA

Tragiczna śmierć Gene’a Hackmana i jego żony

Arakawa zmarła najprawdopodobniej 12 lutego 2025 roku w wieku 63 lat. Stwierdzono, że przyczyną jej śmierci było zakażenia hantawirusem, który rozprzestrzeniają szczury i myszy. Po dokładnych oględzinach posiadłości gwiazdorskiej pary okazało się, że pomieszczenia były zagracone i nieczyste, a w zakamarkach roiło się od legowisk gryzoni.

Do chwili swojej śmierci Arakawa zajmowała się schorowanym mężem. Hackman zmagał się z chorobami serca i innymi schorzeniami, które znacznie wpływały na jego codzienne funkcjonowanie. Prawdopodobnie nie był świadomy śmierci małżonki. Według informacji przekazanych przez lokalne władze Gene Hackman zmarł z przyczyn naturalnych, związanych ze stanem zdrowia i brakiem opieki. Wydarzyło się to najprawdopodobniej 18 lutego 2025 roku.

Ciała Hackmana i Arakawy zostały odkryte 26 lutego 2025 roku przez pracowników ochrony, zawiadomionych przez dozorcę, który nie mógł skontaktować się z małżeństwem.

Gene Hackman. Legenda amerykańskiego kina

Gene Hackman był jednym z najwybitniejszych amerykańskich aktorów drugiej połowy XX wieku. Do historii kina przeszedł dzięki rolom w takich filmach jak "Francuski łącznik", "Rozmowa", "Strach na wróble", "Missisipi w ogniu" czy "Bez przebaczenia". Miał na koncie dwa Oscary za role we "Francuskim łączniku" i "Bez przebaczenia" oraz cztery Złote Globy, dwie nagrody BAFTA i berlińskiego Srebrnego Niedźwiedzia. W 2004 roku zdecydował się na zakończenie kariery aktorskiej.

