Informację o śmierci aktora podał serwis "Deadline", powołując się na jego menadżera Briana Liebmana. Whitlock Jr. odszedł po krótkiej chorobie.

Isiah Whitlock Jr. Kariera

Aktor przyszedł na świat 13 września 1954 roku. Na zajęcia teatralne zacząć uczęszczać w czasie studiów, na które dostał się dzięki stypendium sportowemu. Kontuzja sprawiła, że musiał zakończyć karierę footballową. Skupił się więc na aktorstwie. Po ukończeniu studiów w 1976 roku przeniósł się do San Francisco, gdzie dołączył do American Convservatory Theater.

Instagram Rolka Rozwiń

Od 1987 roku był stale obecny na małym ekranie. Zagrał wtedy małą rolę w odcinku serialu "Cagney & Lacey". W kolejnych latach pojawił się między innymi w "Prawie i porządku", "Nowojorskich gliniarzach", "Żonie idealnej", "Figurantce" i "Atlancie".

Reklama

Whitlock Jr. dał swój najbardziej znany występ telewizyjny w serialu "Prawo ulicy" (2002-2008) stacji HBO. Pojawił się w jego 22 odcinkach. Zagrał Claya Davisa, łasego na łapówki senatora stanowego.

Aktora mogliśmy podziwiać także na dużym ekranie. Sześciokrotnie współpracował ze Spikie’em Lee, między innymi przy jego "Czarnym bractwie. BlacKkKlansman" z 2018 roku i "Pięciu braciach" z 2020 roku. Ostatni raz mogliśmy go oglądać w "Kokainowym misiu" z 2023 roku. Na premierę czekają jednak jeszcze dwa filmy, w których wystąpił.

Isiah Whitlock Jr. zapisał się w historii dzięki wulgaryzmom

Whitlock Jr. zapewnił sobie rozpoznawalność specyficznym sposobem przeklinania. Po raz pierwszy zaprezentował go w "25. godzinie" Lee z 2002 roku. Później powtórzył go w "Prawie ulicy". W wywiadzie z 2008 roku przyznał, że zainspirował go sposób, w jaki wulgaryzmy wymawiał jego wujek Leon.

"Zrobiłem to [w ’25. godzinie’], zrobiłem to w ‘Ona mnie nienawidzi’. Gdy zacząłem występować w ‘Prawie ulicy’, zobaczyłem kilka możliwości, gdzie mogłem to włączyć i je wykorzystałem. A [scenarzyści] zaczęli dopisywać to do moich kwestii" – wspominał. Dodał, że fani często przeklinali w specyficzny sposób na jego widok. "Cieszę się, że ludziom się to podobało" - śmiał się.

Spike Lee wspomina Isiaha Whitlocka Jr.

Charakterystyczne dla występów Whitlocka Jr. wulgaryzmy pojawiły się także we wspomnieniach gwiazd. Zastosował je między innymi Lee, który dodał w swoim wpisie w mediach społecznościowych: "Moje najszczersze kondolencje dla rodziny Isiaha Whitlocka. Niech spoczywa w mocy". W kolejnym poście nawiązał do sceny z "25. godziny", w której aktor po raz pierwszy wypowiedział wiadome słowo w ikoniczny sposób.