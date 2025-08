Francis Ford Coppola trafił do szpitala. W jakim stanie jest legenda kina?

Informacje o hospitalizacji Coppoli pojawiły się we wtorek 5 sierpnia 2025 roku. Chwilę później reżyser zamieścił na Instagramie wpis, w którym uspokajał swoich fanów. "Da Dada (tak nazywają mnie moje dzieci) czuje się dobrze. Będąc w Rzymie, skorzystałem z okazji, by poddać się zabiegowi z racji moich 30-letnich problemów z migotaniem przedsionków. […] Wszystko ze mną dobrze" – zapewniał legendarny reżyser.

Francis Ford Coppola chce brać z życia pełnymi garściami

Zabieg miał miejsce po intensywnym czasie dla Coppoli. Twórca "Rozmowy" jeździł w ostatnich miesiącach po Stanach Zjednoczonych i pokazywał swoje ostatnie dzieło, kontrowersyjne "Megalopolis". Ostatni seans odbył się w piątek 1 sierpnia w San Francisco.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Megalopolis" [trailer] materiały prasowe

"Mam swoje lata, niedługo będzie rok, jak straciłem swoją żonę [Eleanor Coppolę]. Moje podejście do śmierci jest takie, że wyciskam z życia, ile tylko mogę. Nie chcę w końcowych momentach zastanawiać się, że mogłem zrobić to albo chciałbym tamto. Zamiast tego mówię sobie: ‘muszę to zrobić’" – mówił do zgromadzonej widowni.

Francis Ford Coppola. Plany po porażce "Megalopolis"

Coppola przebywa we Włoszech w poszukiwaniu lokacji do swojego kolejnego filmu. Jak zapowiadał, nie będzie to historia gangsterska. "Mój film skupi się tylko na pięknych rzeczach w regionie Kalabrii" – powiedział w rozmowie z lokalnymi mediami.

Ostatni film Coppoli, "Megalopolis", miał swą premierę podczas 77. MFF w Cannes w 2024 roku. Było to dzieło jego życia, nad którym pracował 40 lat. Film spotkał się ze skrajnym przyjęciem, a wielu widzów i dziennikarzy uznało go za jedną z najgorszych produkcji roku.

"Megalopolis" "uhonorowano" sześcioma nominacjami do Złotych Malin. Otrzymała ona dwie antynagrody – za drugoplanową rolę Jona Voighta i reżyserię Coppoli. Kosztujący ponad 120 milionów dolarów projekt został sfinansowany głównie ze środków jego pomysłodawcy. Zarobił na całym świecie nieco ponad czternaście milionów.