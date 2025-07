Fani horrorów mają powody do radości! Kultowa produkcja powróci?

W 1980 roku do amerykańskich kin trafił wyreżyserowany przez Seana S. Cunninghama slasher "Piątek trzynastego" . Opowiadał o grupie opiekunów obozu letniego, których atakuje tajemniczy napastnik. Choć nikt się tego nie spodziewał, film odniósł ogromny sukces, a na przestrzeni lat powstało tuzin filmów, a do tego gry, komiksy i serial telewizyjny.

Ostatnią pełnometrażową produkcję mogliśmy oglądać 16 lat temu i trzeba przyznać, że nie została pozytywnie przyjęta. Reboot na długie lata pogrzebał marzenia o kontynuowaniu franczyzy i choć stał się drugim najbardziej dochodowym filmem w serii, spotkał się z powszechną krytyką. Teraz jednak nadzieja powraca - wraz z nowym filmem i grą komputerową.

"Piątek trzynastego" jest na "szczycie listy"

"Mogę wam powiedzieć, że nowy film i nowa gra są na szczycie naszej listy" - powiedział Robbie Barsamaian, wiceprezes Horror Inc. podczas panelu na Comic Conie w San Diego. "Właśnie na to kierujemy teraz większość naszej energii. I mogę wam powiedzieć, że w końcu jesteśmy w stanie to zrealizować" - zdradził w dalszej części panelu.

Barsamaian podkreślił, ze choć jeszcze partnerzy biznesowi nie wiedzą wszystkiego oficjalnie, to zarówno film jak i gra są w trakcie realizacji, a firma nie ma zamiaru ich porzucać.

Na ten moment nie znamy szczegółów projektu filmowego, ale jak wskazuje serwis Gamesradar, prawdopodobnie nie będziemy mieć do czynienia z prequelem, ponieważ obecnie platforma Peacock pracuje nad serialem "Camp Crystal Lake", który zgłębia historię Jasona i jego matki.

Nowe wieści są z pewnością ekscytujące dla fanów horrorów, ale na bardziej szczegółowe informacje zapewne jeszcze będziemy musieli trochę poczekać.