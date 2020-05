40 lat od premiery filmu "Piątek trzynastego". Oto 13 ciekawostek!

9 maja 1980 roku do amerykańskich kin trafił wyreżyserowany przez Seana S. Cunninghama slasher "Piątek trzynastego". Opowiadał o grupie opiekunów obozu letniego, których atakuje tajemniczy morderca. Choć nikt się tego nie spodziewał, film odniósł ogromny sukces i zapoczątkował jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii w historii kina.

Do dzisiaj powstało w sumie aż 12 części cyklu "Piątek trzynastego". Do tego trzeba doliczyć jeszcze książki, komiksy, gry komputerowe oraz serial telewizyjny.



Czterdziestolecie filmu "Piątek trzynastego" to świetna okazja do zaprezentowania dotyczących go ciekawostek. Oto 13 faktów, związanych z filmem!

1. Zdjęcia do filmu "Piątek trzynastego" zrealizowano w leżącym w Hardwick w stanie New Jersey letnim obozie dla chłopców Camp No-Be-Bo-Sco. Ekipa dostała pozwolenie na kręcenie zdjęć dopiero po wpłaceniu przez producentów sowitej donacji na rzecz Amerykańskiej Organizacji Skautowskiej. Camp No-Be-Bo-Sco został założony w 1927 roku i działa do dziś. Można w nim znaleźć pamiątki po słynnym filmie. Więcej informacji na temat obozu można znaleźć na stronie campnobebosco.org.

2. Jedną z pierwszych osób, która została zatrudniona do pracy na planie filmu, był Tom Savini, legendarny twórca krwawych charakteryzacji, który zachwycił producentów "Piątku trzynastego" swoją pracą na planie "Świtu żywych trupów" George’a A. Romero.

3. Większość obsady i twórców filmu nocowała na czas zdjęć w położonych niedaleko obozu hotelach. Wyjątkiem od tej reguły byli Tom Savini i współpracujący z nim przy filmowych charakteryzacjach Taso N. Stavrakis. Obaj postanowili nocować na terenie obozu, w którym realizowano zdjęcia. Jedną z niewielu ich rozrywek było oglądanie filmów na starym magnetowidzie. Wśród małej ilości kaset, jakie mieli, były takie filmy jak "Barbarella" i "Maratończyk". Savini do dziś zna je na pamięć.