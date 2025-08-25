Chciał zagrać u legendy kina. Ta rola go upokorzyła

"Odnaleźć siebie" Mike’a Nicholsa opowiadała o amoralnym prawniku (Harrison Ford), który zostaje postrzelony podczas napadu. Gdy wybudza się ze śpiączki, staje się o wiele bardziej empatyczną osobą.

John Leguizamo o roli w "Odnaleźć siebie". "Obraziło mnie to"

Leguizamo wcielił się w bandytę, który na początku filmu napada na głównego bohatera. "Wiecie co, w sumie poczułem się obrażony przez ten casting" – przyznał w rozmowie ze Spade’em i Carveyem. "Przyjąłem tę rolę, bo nie miałem innej pracy. Nie było wtedy ról dla Latynosów. Po prostu nie było". Dodał, że chciał także pracować z Nicholsem, którego nazwał "jednym z wielkich".

Według aktora na początku lat 90. XX wieku w filmach był "biały lekarz, biały prawnik, biały mąż, biały kochanek, latynoski handlarz prochami". "Była potrzeba produkowania dobrych rzeczy, ale nikt nie chciał w nich obsadzić Latynosów. Gdy dostałem rolę w ‘Odnaleźć siebie’, to musiał być handlarz prochami. Strzelam do białego typa. Mój boże, pomyślałem, robię to, o co mnie proszą, a jednocześnie powielam negatywny wizerunek Latynosów" – wspominał.

Carvey spytał go w pewnym momencie, czy podczas castingów zdarzało mu się słyszeć, by był bardziej "latynoski". "Nie musieli o to prosić. Po prostu tego szukali, młodzika z gangu. Nigdy tak nie grałem. Wszyscy moi nauczyciele aktorstwa mówili, że z przerysowanym akcentem nikt mnie nie zrozumie. Pytali, czy ktoś naprawdę tak mówi" – kontynuował.

Zdradził, że na początku swej kariery podczas castingów chciał wykonywać monologi napisane przez Davida Mameta. Reżyserzy castingów nie byli zainteresowani.

John Leguizamo. Najważniejsze role

65-letni Leguizamo zdobył uznanie dzięki filmom "Życie Carlita", "Romeo i Julia" oraz "Moulin Rouge!". Za występy w miniserialach "Waco" i "Jak nas widzą" otrzymał nominacje do nagród Emmy. Użyczył także swojego głosu leniwcowi Sidowi w angielskiej wersji językowej filmów z serii "Epoka lodowcowa".