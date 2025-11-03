Amerykanie zachwycają się polskim filmem. Prawdziwy hit

"Furioza" to inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film o świecie kibiców i ich kobiet. Scenariusz filmu powstawał kilka lat i oparty jest na prawdziwych relacjach gangsterów, dziennikarzy i agentów Centralnego Biura Śledczego Policji.

Po wejściu na streaming pierwsza "Furioza" okazała się hitem platformy Netflix. Nic dziwnego, że twórcy zdecydowali o stworzeniu sequelu. "Druga Furioza" od 15 października dostępna jest w serwisie streamingowym i utrzymuje się w filmowej topce.

Mateusz Damięcki zachwycił "New York Times"

Jak się okazuje, film Cypriana T. Oleckiego zachwycił nie tylko Polaków. Produkcja znalazła się wśród niedawnych poleceń internetowego wydania "New York Timesa". Dziennikarz Robert Daniels w swoim zestawieniu zebrał międzynarodowe filmy akcji, które są warte obejrzenia ze względu na wyrazistych bohaterów.

"Reżyser nie tylko nadaje swojemu filmowi globtroterskiego posmaku, ale też podkręca poziom przemocy" - pisze Daniels.

"Golden (Mateusz Damięcki) przechodzi od walki wręcz, która kiedyś definiowała akcję w filmie, do pałek [...]. Damięcki jest niesamowity w tej roli. Prezentuje postawę walki 'zdobądź bogactwo lub zgiń próbując', którą przeplata nieukrywanym żalem" - dodaje. Zasugerował nawet, że bohater "Drugiej Furiozy" jest niczym wyjęty z kultowego "Człowieka z blizną".

Wśród innych poleceń auta znalazły się takie tytuły jak "Bunt", "She Rides Shotgun" czy "Mantis".

