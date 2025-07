Agnieszka Holland pracuje nad nowym filmem. To będzie mocna historia!

Agnieszka Holland , która jest gościem trwającego obecnie festiwalu filmowego w Karlowych Warach i zaprezentowała tam zwiastun swojego nowego filmu "Franz Kafka" , pracuje już nad kolejną produkcją.

Agnieszka Holland o Jerzym Kosińskim

Nowy film Agnieszki Holland poświęcony będzie Jerzemu Kosińskiemu (14 czerwca 1933 - 3 maja 1991), ocalałemu z Holocaustu polsko-amerykańskiemu pisarzowi żydowskiego pochodzenia, autorowi tak głośnych powieści, jak "Malowany ptak" czy "Wystarczy być".



Na podstawie powieści "Wystarczy być" nakręcono w 1979 roku film pod tym samym tytułem. Na fotelu reżysera zasiadł Hal Ashby, a Peter Sellers zagrał główną rolę. Scenariusz napisał wraz z Kosińskim nagradzany scenarzysta Robert C. Jones. Za ten scenariusz autorzy otrzymali nagrodę BAFTA oraz nominację do Złotego Globu.

Z kolei w 2019 roku odbyła się premiera filmu, który powstał w oparciu o powieść Kosińskiego "Malowany ptak". Tytuł w koprodukcji czesko-słowacko-ukraińskiej nie trafił jednak do polskich kin.

Film będzie nosił tytuł "Rabbit Garden" ("Króliczy ogród") i skoncentruje się na okresie, w którym kariera literacka Kosińskiego stanęła pod znakiem zapytania, gdyż autorstwo jego dzieł zostało zakwestionowane przez dwóch dziennikarzy gazety "The Village Voice", Geoffreya Stokesa i Eliota Fremonta-Smitha.

"W pewnym momencie amerykańscy dziennikarze odkryli, że Kosiński korzystał z usług ghost writera, a wydarzenia opisywane w 'Malowanym ptaku', które przekonywał, że są autobiograficzne, nie do końca takie były. Tak czy siak, autor został scancellowany przez środowisko. Pozostaje pytanie, co jest ważniejsze: artystyczna prawda czy literacka prawda? Jak łatwo jest kogoś skreślić, bo nie pasuje do reguł" - mówiła Holland w Karlowych Warach [cytat za PAP - red.].

Jerzy Kosiński odebrał sobie życie w Nowym Jorku 3 maja 1991 roku. W pożegnalnym liście napisał: "Kładę się teraz do snu, na trochę dłużej niż zwykle. Nazwijmy to wiecznością".

"Dokładnie wtedy, gdy w Nowym Jorku promowałam swój film 'Europa, Europa'. Spotkałam go ostatniego dnia jego życia. Zaliczył niewiarygodną karierę i wyjątkowo brutalny upadek" - dodała reżyserka.

Jak informuje portal "Variety", autorem scenariusza tej produkcji jest Jamie Dawson, a producentem Fred Bernstein, który pracował już z Holland przy jej "Zielonej granicy".

Franz Kafka według Agnieszki Holland

"Franz Kafka", najnowszy film Agnieszki Holland, to poruszający filmowy hołd dla jednego z najważniejszych twórców XX wieku. Fabuła skupi się na życiu i twórczości pisarza. Nie będzie to jednak typowe kino biograficzne. Holland oraz Marek Epstein, z którym reżyserka napisała scenariusz, opowiadają o wrażliwym człowieku, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem.

W tytułowej roli zobaczymy niemieckiego aktora Idana Weissa. Jego tłumaczkę Milenę Jesenską zagra Czeszka Jenovéfa Boková.

"Kafka był mi zawsze bardzo bliski. Wydaje mi się, że udało się moją czułość do niego w tym filmie pokazać bardzo adekwatnie. Jestem bardzo zadowolona" - powiedziała w rozmowie z Interią Agnieszka Holland.

Produkcja wejdzie do kin 24 października.