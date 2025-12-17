Meryl Streep dostała za ten film Oscara. Reżyser początkowo chciał Polkę

Historia powstania filmu "Wybór Zofii" od lat budzi emocje, także w Polsce. To właśnie za tę rolę Meryl Streep otrzymała Oscara, zapisując się na stałe w historii światowego kina. Niewiele osób pamięta jednak, że zanim amerykańska aktorka pojawiła się na planie, główną rolę rozważano dla polskiej gwiazdy, której talent był dostrzegany również poza granicami kraju.

Krystyna Janda była pierwszym wyborem do filmu "Wybór Zofii"

Krystyna Janda już w latach 70. i na początku 80. uchodziła za jedną z najciekawszych osobowości aktorskich w Europie Środkowej. Jej role filmowe i teatralne zwracały uwagę nie tylko polskich reżyserów, lecz także twórców z zagranicy. Według dostępnych relacji to właśnie ona znalazła się w gronie aktorek branych pod uwagę do głównej roli w ekranizacji powieści Williama Styrona.

Projekt Alana J. Pakuli od początku był pomyślany jako ambitny dramat psychologiczny, wymagający ogromnej wrażliwości i aktorskiej precyzji. Postać Zofii, kobiety obciążonej tragiczną przeszłością i próbującej odnaleźć się w nowej rzeczywistości, wymagała nie tylko warsztatu, lecz także głębokiego emocjonalnego doświadczenia. Właśnie te cechy dostrzegano w Krystynie Jandzie.

Choć zagraniczni twórcy byli zainteresowani współpracą, plany szybko napotkały poważną przeszkodę. W realiach ówczesnej Polski wyjazd na zagraniczny plan filmowy nie był oczywistością i wymagał odpowiednich zgód. W przypadku Krystyny Jandy decyzje administracyjne okazały się niekorzystne, a aktorka nie otrzymała paszportu ani pozwolenia na wyjazd.

To sprawiło, że twórcy musieli szukać innego rozwiązania. Ostatecznie rola trafiła do Meryl Streep, która podjęła się niezwykle trudnego zadania aktorskiego. Dla polskiej aktorki była to jedna z tych historii, które pokazują, jak wielki wpływ na kariery artystów miały okoliczności niezależne od talentu czy ambicji.

O czym opowiada film "Wybór Zofii"?

"Wybór Zofii" to amerykański dramat obyczajowy z 1982 roku w reżyserii Alana J. Pakuli, opartej na głośnej powieści Williama Styrona. Fabuła skupia się na losach Zofii, kobiety z Europy Środkowej, która po dramatycznych wojennych doświadczeniach próbuje ułożyć sobie życie w Stanach Zjednoczonych. Jej codzienność zostaje naznaczona wspomnieniami i traumą, które stopniowo wychodzą na powierzchnię.

Film nie opowiada historii wprost, lecz buduje ją poprzez relacje, rozmowy i emocjonalne napięcia. To właśnie subtelność narracji i skupienie na psychice bohaterki sprawiły, że produkcja została tak wysoko oceniona przez krytyków. W obsadzie, obok Meryl Streep, znaleźli się Kevin Kline, Peter MacNicol, Rita Karin oraz Josh Mostel.

Oscar dla Meryl Streep i sukces filmu "Wybór Zofii"

Rola Zofii okazała się jednym z najważniejszych momentów w karierze Meryl Streep. Aktorka została nagrodzona Oscarem w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa, a także Złotym Globem. Sam film otrzymał cztery nominacje do Oscara oraz kolejne wyróżnienia, w tym nominacje do nagród BAFTA.

Sukces produkcji był szeroko komentowany, a kreacja Streep do dziś uznawana jest za jedną z najbardziej poruszających w historii kina. Jednocześnie w polskim środowisku filmowym wielokrotnie powraca refleksja, jak inaczej mogłyby potoczyć się losy tej historii, gdyby Krystyna Janda mogła wówczas przyjąć propozycję zagranicznych twórców.