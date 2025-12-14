Jak pracuje się z ikoną Hollywood? Gwiazdor zdradza szczegóły

"Diabeł ubiera się u Prady 2": kultowy film powraca

Film "Diabeł ubiera się u Prady" trafił do kin w 2006 roku i był adaptacją bestsellerowej powieści Lauren Weisberger. Opowiadał historię Andy Sachs (Anne Hathaway), młodej dziennikarki, która podejmuje pracę u nieprzewidywalnej i despotycznej Mirandy Priestly (Meryl Streep) - redaktor naczelnej fikcyjnego magazynu "Runway". W obsadzie pojawili się również Emily Blunt i Stanley Tucci, a film zyskał status kultowego, nie tylko dzięki błyskotliwym dialogom, ale też za sprawą fenomenalnych kreacji aktorskich i ikonicznych stylizacji.

NA 1 maja 2026 roku zapowiedziana jest premira wyczekiwanego sequelu! Według nieoficjalnych doniesień fabuła sequela skupi się na dalszych losach Mirandy Priestly - legendarnej redaktor naczelnej magazynu "Runway". Tym razem bohaterka musi zmierzyć się z brutalną rzeczywistością upadającej prasy drukowanej i powalczyć o przetrwanie w świecie zdominowanym przez cyfrowe media i reklamowe budżety. Zobacz zwiastun!

Jak pracuje się z Meryl Streep?

Do swoich ikonicznych ról mają powrócić aktorzy z oryginalnej obsady. Jedną z nowych twarzy w produkcji będzie Justin Theroux, który w niedawnym wywiadzie dla "People" zdradził, jak pracuje się z legendarną Meryl Streep.

"Chyba denerwowała się pracą ze mną, ale starałem się..." - zaczął żartobliwie Theroux, po czym dodał: "Była fantastyczna".

"Oczywiście, że jest profesjonalistką, ale po kilku minutach nerwów od razu zdajesz sobie sprawę: ;Och, to po prostu naprawdę dobra aktorka, z którą będę pracował'. To było naprawdę ekscytujące" - wyznał aktor.



Justin Theroux możemy kojarzyć z jego występów w "American Psycho", "Beetlejuice, Beetlejuice", "Aniołkach Charliego", "Pozostawionych" czy "Mulholland Drive".

