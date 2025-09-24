Kultowe filmy z Marlonem Brando od dziś na Netfliksie

Pierwsza część trylogii Francisca Forda Coppoli z 1972 roku na zawsze zmieniła kino gangsterskie. Historia rodu Corleone, kierowanego przez charyzmatycznego i budzącego respekt Vita (Marlon Brando), to opowieść o lojalności, władzy i cenie, jaką trzeba zapłacić za życie w cieniu niebezpiecznych układów. Film oraz jego kontynuacje zostały zrealizowane na podstawie bestsellerowych powieści Mario Puzo.

Od 24 września trzy części epickiego widowiska dołączyły do biblioteki Netfliksa i już są dostępne do obejrzenia dla fanów kryminałów czy klasyków kinowych. W obsadzie niezmiennie zachwycą nas Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Diane Keaton, Talia Shire, John Cazale, Sofia Coppola, Andy Garcia, Eli Wallach, George Hamilton. Robert Duvall, Robert De Niro i Gianni Russo.

Wszystkie części "Ojca chrzestnego" już dostępne na VOD

W pierwszej części sagi Michael (Al Pacino) staje w obronie rodziny i rozpoczyna drogę, która na zawsze zamknie mu powrót do normalności. Można spotkać się z opiniami, że druga odsłona przewyższyła nawet oryginał, mimo że obie zostały nagrodzone Oscarem! Coppola łączy w niej dwa równoległe wątki: młodego Vita Corleone (Robert De Niro) budującego swoją potęgę w Ameryce oraz Michaela, który już jako głowa rodziny staje się coraz bardziej bezwzględny.

Zdjęcie "Ojciec Chrzestny" / PARAMOUNT PICTURES - ALFRAN PROD/Collection ChristopheL via AFP / AFP

Trzecia część, zrealizowana w 1990 roku, domyka sagę. Michael Corleone próbuje odkupić winy przeszłości. Jednak każde działanie ma swoją cenę, a konsekwencje dawnych decyzji dopadają bohatera w najbardziej osobisty sposób.

"Ojciec chrzestny" to kinowy klasyk, który trzeba obejrzeć przynamniej raz w życiu. Teraz jest ku temu okazja! Wszyscy włączają Netfliksa!

