Katarzyna Figura z nagrodą za całokształt twórczości

Festiwal rozpocznie spotkanie z Tomaszem Kotem oraz debata otwarcia w Muzeum Memów "Czy memy nas (z)rozumieją?", w której wezmą udział m.in. Joanna Senyszyn, Sasza Pohorelov, Olek Rajewski i Dorota Chrobak. W programie inauguracji także uroczyste otwarcie przez organizatorów i władze miasta, koncert Tomasza Makowieckiego oraz tradycyjny plenerowy pokaz kultowego filmu "Big Lebowski" na płockim rynku.

Nagroda za Całokształt Twórczości trafi w tym roku do Katarzyny Figury. Z tej okazji widzowie zobaczą jej kultową rolę w "Pociągu do Hollywood" (1987) i spotkają się z aktorką na Scenie Letniej. Wręczenie nagrody odbędzie się podczas Gali Zamknięcia, uświetnionej Musicalem Improwizowanym.

Big Festivalowski 2025: Co w programie?

Filmowy program festiwalu jest imponująco różnorodny: współczesne kino komediowe ("Wujek Folarz", "Bałtyk", "100 dni do matury", "Listy z Wilczej", "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja", "Sezony", "Teściowie 3", "Drugi akt", "Pieprzyć Mickiewicza 2", "Vinci 2", "Better Man: Niesamowity Robbie Williams", "Prawdziwy ból"), retrospektywa Louisa de Funès ("Gamoń", "Skrzydełko czy nóżka", "Kapuśniaczek"), "Wilczyca" z ironiczną narracją Doroty Masłowskiej, klasyka polskiej komedii ("Gangsterzy i filantropi", "Pociąg do Hollywood", "Rozmowy kontrolowane", "CK Dezerterzy", "Czy Lucyna to dziewczyna?"), sekcjadokumentalna BiG Dokumentalowski ("Bałtyk", "Listy z Wilczej") oraz BiG Dzieciom ("Flow", "Podróże Pana Kleksa").

W ramach Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych SHORT Festivalowski zaprezentowane zostaną 23 filmy z całego świata - od Polski po Australię i Indie - oceniane przez jury w składzie: Michał Chaciński, Jacek Borusiński, Tomasz Kot i Maria Zbąska. Warszawska Szkoła Filmowa pokaże także zestaw świeżych etiud komediowych.

W sekcji LIVE COMEDY publiczność zobaczy Konkurs stand-up OPEN MIC, Galę Stand-up z udziałem Rafała Rutkowskiego, Ewy Stasiewicz, Tomasza Borasa, Cezarego Jurkiewicza i Jacka Stramika, improwizowane spektakle Klubu Komediowego, Kolektywu Śmiesznie, Musical Improwizowany, dubbingi do filmów klasy B, impro-spacer po Płocku, a także liczne panele i debaty o stanie polskiej komedii, roli stand-upu, obsadzaniu ról komediowych, wykorzystaniu humoru w sprawach poważnych, psychologii w branży filmowej czy drodze od pomysłu na scenariusz do realizacji.

Festiwal oferuje też bogaty program warsztatów: filmowych, fotograficznych, aktorskich, improwizatorskich, pisania komedii, kraftowych memów, budowania z klocków, astrofizycznych (z Astrofazą), podstaw stand-upu, jogi śmiechu, medytacji czy podatkowych dla artystów.

Śmiech językiem porozumienia

Płock żyje BiG-iem także poza salami kinowymi: strefa foodtrucków, market festivalowy, joga i rozciąganie na rynku, DJ sety, pokaz mody szlafrokowej oraz kino plenerowe z hitami "Big Lebowski", "Gliniarz z Beverly Hills", "Jaś Fasola. Nadciąga totalny kataklizm", "Truman Show".

BiG Festivalowski 2025 to wydarzenie, podczas którego śmiech staje się językiem porozumienia, a komedia - narzędziem do opowiadania o świecie. To festiwal, który łączy inteligentny humor z lekkością, tworząc atmosferę, w której każdy może poczuć się częścią wspólnej zabawy.

4. edycja BiG Festivalowskiego odbędzie się w dniach 15-17 sierpnia 2025 roku w Płocku. Festiwal jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz miasta Płock, przy wsparciu Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki (POKiS)