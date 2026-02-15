Ulubiona seria polskiej młodzieży przedstawia losy uczniów jednego z warszawskich liceów. Wyczekiwaną trzecią część można już oglądać w kinach.

"Piep*zyć Mickiewicza 3" opowiada o tym, jak trudne staje się dorastanie w świecie, w którym wszystko dzieje się szybciej niż kiedyś. To film o młodych ludziach, którzy żyją między TikTokiem a maturą - i dopiero uczą się, czym naprawdę jest dojrzałość. Jak z tymi wyzwaniami poradzą sobie uwielbiani przez widzów bohaterowie?

"Piep*zyć Mickiewicza 3": powrót uwielbianych bohaterów

Do swych ról powrócili uwielbiani aktorzy, w tym Krystian Embradora, wcielający się w postać Mietka. W rozmowie z Interią na planie trzeciej części zdradził, co czeka widzów w najnowszej części.

"Nie zawiedziemy. Mam nadzieję, że widzom się spodoba. Będzie na pewno dużo zwrotów akcji, rozwój, egzamin dojrzałości... Poważne tematy wchodzą" - podsumował.

Krystian Embradora o „Piep*zyć Mickiewicza 3”. Co czeka widzów w nowej części? Justyna Miś INTERIA.PL

Wiktoria Koprowska w "Piep*zyć Mickiewicza" gra postać Nel. W pierwszych dwóch częściach ważnym wątkiem w jej historii była relacja z Dante (Hugo Tarres). Co czeka Nel w nowej odsłonie?

"Będzie trochę więcej spokoju. Na pewno będzie podejmować trudne decyzje, które będą rzutowały na przyszłość, ale nie zabraknie też emocji i emocjonalnych decyzji i wyborów" - zdradziła.

Zapytaliśmy Koprowską, w czym według niej tkwi sukces serii.

"Wydaje mi się, że przez to, że faktycznie młodzież gra młodzież. Wchodząc na plan pierwszej części byliśmy w wieku licealnym. Przez to każdy z widzów mógł odnaleźć siebie w tych bohaterach" - mówiła aktorka.

"Piep*zyć Mickiewicza 3": nowy aktor w obsadzie

Do obsady "Piep*zyć Mickiewicza 3" dołączył Aleksander Idzi, który wciela się w nowego bohatera - Adama. Aktor uchylił rąbka tajemnicy, kim jest jego postać.

"Na pewno wprowadza pewną dynamikę do filmu. Różni się pochodzeniem i statusem społecznym od reszty postaci. Jest takim nonszalanckim "bananem" wręcz. Na pewno troszkę arogancki, z poczuciem własnego ego, lubi dzierżyć z innych" - opowiadał.

Aleksander Idzi to początkujący aktor. Wcześniej wystąpił w epizodycznej roli w serialu "Szpital Św. Anny". "Piep*zyć Mickiewicza 3" to jego debiut na dużym ekranie. Zdradził, jak został przyjęty na planie przez stałą ekipę.

"Bardzo miło, ciepło. Czuję bezpieczną energię, ale też chęć do wspólnej pracy. Non stop pytają mnie, jak się czuję. Moja odpowiedź się nie zmienia. Bardzo dobrze się tutaj czuję i miło się z nimi pracuje" - przyznał.