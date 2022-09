"Zróbmy zemstę": O czym jest film?

Akcja filmu ma miejsce w amerykańskim liceum. Główną bohaterką jest Dreia (Camila Mendes), gwiazda całego kampusu, będąca u szczytu popularności. Jej życie legnie w gruzach w wyniku opublikowania sekstaśmy, o co podejrzewany jest Max ( Austin Abrams ), jej chłopak i król całej szkoły.

Do szkoły trafia Eleanor ( Maya Hawke ), nierozgarnięta uczennica. Nagle dowiaduje się, że będzie chodzić do szkoły ze swoją dawną prześladowczynią Carissą (Ava Capri), która rozpowiadała o niej paskudne plotki na letnim obozie, gdy obie miały 13 lat, co bardzo ją irytuje. Po sekretnym spotkaniu Drea i Eleanor po kryjomu zawiązują sojusz, by zemścić się na swoich prześladowcach - czytamy w opisie Netfliksa.



"Zróbmy zemstę" to film w reżyserii Jennifer Kaytin Robinson.

"Zróbmy zemstę": Nowy hit Netfliksa

Film "Zróbmy zemstę" zadebiutował na Netfliksie 16 września, lecz dopiero teraz osiągnął wielką popularność. W serwisie "Rotten Tomatoes" zebrał 85 proc. pozytywnych recenzji krytyków i 81 proc. od widzów.

Zdjęcie "Zróbmy zemstę" / Kim Simms/Netflix

Krytycy w dobrych słowach wypowiadają się o produkcji, która na pierwszy rzut oka mogła wydawać się infantylna i skierowana ściśle tylko do nastolatków. Recenzentka "The Muse" Laura Bassett, cytowana przez "film.wp.pl" napisała: "Produkcja Netfliksa jest jak list miłosny do filmów z naszej młodości. Ma ten sam wdzięk i lekkość. Jest odpowiednio zrobiony, zabawny i mimo swojej frywolnej tematyki, na pewno nie tandetny ani obraźliwy".

Zdjęcie "Zróbmy zemstę" / Kim Simms/Netflix / materiały dystrybutora

