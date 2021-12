Aktor, któremu sławę przyniosła rola Mr. Biga w kultowym serialu "Seks w wielkim mieście", ma kolejne problemy. Po oskarżeniach o gwałt i napaść seksualną, które w ostatnich dniach pojawiły się w mediach ze strony trzech nie znających się nawzajem kobiet, życie aktora sypie się jak domek z kart. Nie zmienia tego jego stanowcze zapewnienie, że nigdy nie skrzywdził żadnej kobiety.





Chris Noth oskarżony o molestowanie seksualne

Najpierw zaczęła się sypać kariera Chrisa Notha. Dzień po ukazaniu się w prasie pierwszych oskarżeń,gwiazdor stracił kontrakt reklamowy z firmą Peloton, następnie nie doszedł do skutku duży kontrakt na sprzedaż wylansowanej przez aktora marki tequilli Ambhar, a w kolejnych dniach współpracę wypowiedziała Nothowi reprezentująca go agencja talentów. Aktor został także usunięty w trybie natychmiastowym z obsady hitowego serialu stacji CBS "Agentka McCall", w którym grał byłego dyrektora CIA Williama Bishopa.



Ciosem w jego wizerunek i wiarygodność jego słów z pewnością było także oświadczenie aktorek z serialu "Seks w wielkim mieście" i jego kontynuacji "I tak po prostu". Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis opublikowały w social mediach wspólny post w tej sprawie. "Jesteśmy głęboko zasmucone, słysząc zarzuty przeciwko Chrisowi Nothowi. Wspieramy kobiety, które zgłosiły się i podzieliły swoimi bolesnymi doświadczeniami. Wiemy, że to musi być bardzo trudny moment i jesteśmy im za to wdzięczne" - oświadczyły w nim.

Żona Chrisa Notha chce rozwodu

Nie tylko ludzie z show-biznesu wierzą oskarżającym Notha kobietom. Według serwisu PageSix wierzy im także żona aktora, Tara Wilson. Serwis poinformował, że Noth przebywa obecnie w Nowym Jorku, a jego żona i dzieci w Los Angeles. Z serdecznego palca Wilson zniknęły obrączka i pierścionek zaręczynowy, choć jeszcze dwa tygodnie temu je nosiła. "Tara jest zdenerwowana, a sprawa ich małżeństwa wisi na włosku. Teraz chce tylko chronić przed tym wszystkim ich dzieci. To jej priorytet" - twierdzi osoba związana blisko z rodziną aktora. Informator serwisu dodaje też, że żona aktora poważnie rozważa złożenie pozwu o rozwód.



Chris Noth od samego początku stanowczo zaprzecza, że kiedykolwiek dopuścił się gwałtu i molestowania seksualnego. Twierdzi, że nie zrobił niczego, na co wysuwające pod jego adresem zarzuty kobiety się nie zgadzały. "Oskarżenia przeciwko mnie wysuwane przez osoby, które spotkałem lata, a nawet dekady temu, są całkowicie fałszywe" - stwierdził Noth w wydanym ostatnio oświadczeniu. "Te historie mogły pochodzić sprzed 30 lat lub 30 dni - 'nie' zawsze znaczy dla mnie 'nie'. Nigdy nie przekroczyłem tej granicy. Trudno nie zwrócić uwagi na moment ukazania się tych historii. Nie wiem, dlaczego teraz zostały opublikowane, ale wiem jedno: nie zaatakowałem tych kobiet" - przekonywał.

