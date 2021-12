Film "Zombie Express" zapoczątkował na całym świecie zainteresowanie kinematografią z Korei Południowej. W kolejnych latach o dobre imię tamtejszego przemysłu filmowego zadbały takie produkcje, jak film "Parasite" oraz serial "Squid Game" .



Nic więc dziwnego, że w Hollywood też pojawiły się projekty nowych filmów opartych na południowokoreańskich produkcjach. Oprócz "Zombie Express" w najbliższym czasie można spodziewać się także serialu na podstawie "Parasite" czy hollywoodzkiej wersji filmu "Save the Green Planet!".



Wyreżyserowany przez Sang-ho Yeona "Zombie Express" opowiada o pasażerach pociągu jadącego do Pusan. Uciekają oni przed epidemią zombie, która opanowała Półwysep Koreański. Kiedy okazuje się, że w pociągu są osoby zarażone, zdrowi pasażerowie muszą walczyć o życie.



"Zombie Express" kontynuował wątki pokazane w filmie animowanym "Stacja Seul". W 2020 roku do kin trafiła jego kontynuacja zatytułowana "Półwysep". W planach jest również kolejny film serii.

Z zadaniem stworzenia remake;u filmu "Zombie Express" zmierzy się Timo Tjahjanto. Ten mający indonezyjskie obywatelstwo reżyser przyszedł na świat w Niemczech, a sztuki filmowej uczył się w Australii. Sławę przyniosło mu ekstremalnie krwawe kino łączące takie gatunki filmowe jak horror i kino akcji. To jego segmenty filmowych antologii cyklu "V/H/S/" uznane zostały za najciekawsze, a dalszym krokiem w jego karierze był wyreżyserowany dla Netfliksa film "Przychodzi po nas noc".

Producentem filmu "The Last Train to New York" będzie należące do Jamesa Wana studio Atomic Monster. Scenariusz napisał Gary Dauberman, twórca "To".