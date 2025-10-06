Recenzja Zaskakująco żenująca komedia. Takiej porażki od dawna nie widziałam

Amy Schumer to amerykańska komiczka, aktorka i scenarzystka, urodzona w 1981 roku w Nowym Jorku. Zyskała popularność dzięki programowi telewizyjnemu "Inside Amy Schumer", a także rolom w filmach, takich jak "Jestem taka piękna!" czy "Tak jakby w ciąży". Współprowadziła 94. galę wręczenia Oscarów wraz z Reginą Hall i Wandą Sykes.

Amy Schumer już tak nie wygląda. Zaprezentowała nową figurę

W ostatnich dniach o Amy Schumer znów zrobiło się głośno w mediach za sprawą najnowszego zdjęcia, które pojawiło się na jej instagramowym koncie. Aktorka zaprezentowała się w zupełnie nowej odsłonie. Komentujący skomplementowali jej nową, odchudzoną sylwetkę.

Reklama

Zdjęcie / instagram.com/amyschumer/

Schumer w wywiadach otwarcie mówi o swojej drodze do utraty wagi, w tym o "okropnym doświadczeniu" związanym z korzystaniem z Ozempicu. "Mam taki gen, który sprawia, że jesteś bardzo podatny na nudności, dlatego podczas ciąży czułam się bardzo źle" – powiedziała podczas występu w programie Howarda Sterna. "Prawie trzy lata temu spróbowałam Ozempicu i byłam przykuta do łóżka. Wymiotowałam i nie miałam siły" - dodała.

Aktorka przyznała, że objawy spowodowane przez lek nie były warte szybkiej utraty wagi. "Wyglądałam świetnie, ale nie mogłam podnieść głowy z poduszki, więc o co chodzi?" - mówiła. Niedawno wyznała, że znalazła kombinację leków, która przyniosła dobre efekty.

"Moje objawy okołomenopauzalne zniknęły. Moje włosy są gęstsze, skóra lepsza, mam więcej energii. Mam naprawdę dobre doświadczenia, więc chciałam być z wami szczera w tej kwestii" – napisała Schumer na Instagramie w marcu.

Czytaj więcej: Aktorka komentuje żart w SNL. Było śmieszne?