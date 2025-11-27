Znana aktorka miała burzliwe życie miłosne. Ich uczucie rozkwitło po latach

Kristen Stewart i Dylan Meyer: uczucie rozkwitło po latach

Kristen Stewart i Dylan Meyer pierwszy raz spotkały się na planie filmowym jeszcze w 2013 roku. Jednak dopiero sześć lat później ich drogi skrzyżowały się ponownie, a aktorka i scenarzystka potwierdziły swój związek.

"W dniu, w którym ją spotkałam, wszystko się zmieniło" - mówiła znana z filmów takich jak "Zmierzch", "Wszystko za życie", "Spencer" Kristen Stewart w 2019 roku w programie Howarda Sterna. "Poznałam ją na planie filmu lata temu, ale później nie widziałam jej przez sześć lat. Pojawiła się niespodziewanie na przyjęciu urodzinowym mojej przyjaciółki. Moja reakcja była taka: ‘Gdzie byłaś do tej pory i dlaczego ja cię nie znam"?

O tym, że Stewart i Meyer są w związku opinia publiczna dowiedziała się, kiedy paparazzi zrobili im zdjęcie na ulicy. Meyer potwierdziła ich relację pisząc później na Instagramie: "Możecie znaleźć mnie pod kołdrą, ukrywającą się przed policją od szczęścia".

Po raz pierwszy oficjalnie jako para pojawiły się na imprezie The Hollywood Reporter 7 marca 2022 roku, przed rozdaniem Oscarów. Stewart była nominowana wtedy w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Wyróżniono ją za rolę księżnej Diany w filmie "Spencer".

Zdjęcie Dylan Meyer, Kristen Stewart / Jeff Kravitz/FilmMagic / Getty Images

Kristen Stewart i Dylan Meyer: kameralny ślub i plany na przyszłość

Stewart była wyjątkowo szczera o swoim związku podczas rozmowy ze wspomnianym wyżej Howardem Sternem. Wspominała o tym, że na pewno kiedyś poślubi Meyer.

"Pierwszy raz powiedziałam jej, że ją kocham, kiedy byłyśmy w jakimś barze i jej przyjaciele już wyszli, a ja rzuciłam: rany, jak ja jestem w tobie zakochana. To nie było ‘coś wielkiego’, poza tym... to było po mnie widać".

Aktorka żartowała, że to na sto procent ona oświadczy się swojej partnerce. Jak się okazało żartowała tak często, że w końcu Meyer przejęła inicjatywę i to ona poprosiła ją o rękę. W 2024 roku w wywiadzie z Rolling Stone Stewart wyznała, że chce być matką.

"Nie wiem, jaka będzie moja rodzina, ale nie ma opcji, żebym nie miała dzieci. Chcę, żeby to się stało".

20 kwietnia 2025 roku Kristen Stewart i Dylan Meyer pobrały się podczas kameralnej uroczystości. W ceremonii wzięli udział najbliżsi przyjaciele pary (m.in. Ashley Benson) oraz ich rodziny.

