Znamy zwycięzców Złotych Taśm. Zaskakująca nagroda dla polskiego aktora

Złote Taśmy. Laureaci za 2025 rok

"Dziewczyna z igłą" Magnusa von Horna otrzymała Złotą Taśmę dla polskiego filmu. Wyróżniono "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego oraz "Franza Kafkę" Agnieszki Holland.

W kategorii filmu zagranicznego triumfowała "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Wyróżniono "The Brutalist" Brady’ego Corbeta i "Flow" Gintsa Zilbalodisa.

Złote Taśmy. Nagroda Specjalna dla Tomasza Schuchardta

Koło Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich zdecydowało także o przyznaniu Nagrody Specjalnej dla Tomasza Schuchardta, którego w 2025 roku mogliśmy zobaczyć w kinie w aż pięciu filmach: "Domu dobrym", "Ministrantach", "Utracie równowagi", "Bracie" i "To się nie dzieje". Dodatkowo zagrał on także w serialach "Breslau" i "Heweliusz".

"Rok 2025 w polskim kinie miał dla nas twarz Tomasza Schuchardta, aktora wszechstronnego i nieustraszonego, który pomaga nam w rozumieniu trudnej codzienności" – czytamy w uzasadnieniu.

Złote Taśmy. Kto przyznaje nagrody?

Złote Taśmy są przyznawane od 1985 roku przez dziennikarki i dziennikarzy filmowych należących do Koła Piśmiennictwa Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

We wcześniejszych latach nagrodzono między innymi "Zieloną granicę" Agnieszki Holland, "Kosa" Pawła Maślony, "IO" Jerzego Skolimowskiego i "Film balkonowy" Pawła Łozińskiego oraz "Strefę interesów" Jonathana Glazera, "Aftersun" Charlotte Wells i "Aidę" Jasmili Zbanić.

Złote Taśmy. Kiedy ceremonia wręczenia nagród?

Złote Taśmy za 2025 rok zostaną wręczone 9 lutego 2026 roku.