Znamy zwycięzców Złotych Taśm. Zaskakująca nagroda dla polskiego aktora
13 stycznia 2026 roku Koło Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich przyznało Złote Taśmy, nagrody dla filmów dystrybuowanych w polskich kinach w 2025 roku. Uhonorowano "Dziewczynę z igłą" Magnusa von Horna i "Jedną bitwę po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Specjalną nagrodę otrzymał także aktor Tomasz Schuchardt.
"Dziewczyna z igłą" Magnusa von Horna otrzymała Złotą Taśmę dla polskiego filmu. Wyróżniono "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego oraz "Franza Kafkę" Agnieszki Holland.
W kategorii filmu zagranicznego triumfowała "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Wyróżniono "The Brutalist" Brady’ego Corbeta i "Flow" Gintsa Zilbalodisa.
Koło Piśmiennictwa Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich zdecydowało także o przyznaniu Nagrody Specjalnej dla Tomasza Schuchardta, którego w 2025 roku mogliśmy zobaczyć w kinie w aż pięciu filmach: "Domu dobrym", "Ministrantach", "Utracie równowagi", "Bracie" i "To się nie dzieje". Dodatkowo zagrał on także w serialach "Breslau" i "Heweliusz".
"Rok 2025 w polskim kinie miał dla nas twarz Tomasza Schuchardta, aktora wszechstronnego i nieustraszonego, który pomaga nam w rozumieniu trudnej codzienności" – czytamy w uzasadnieniu.
Złote Taśmy są przyznawane od 1985 roku przez dziennikarki i dziennikarzy filmowych należących do Koła Piśmiennictwa Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
We wcześniejszych latach nagrodzono między innymi "Zieloną granicę" Agnieszki Holland, "Kosa" Pawła Maślony, "IO" Jerzego Skolimowskiego i "Film balkonowy" Pawła Łozińskiego oraz "Strefę interesów" Jonathana Glazera, "Aftersun" Charlotte Wells i "Aidę" Jasmili Zbanić.
Złote Taśmy za 2025 rok zostaną wręczone 9 lutego 2026 roku.