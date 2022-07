Znamy tytuł nowego filmu serii "Planeta Małp". To będzie początek trylogii!

Wiadomości

1 sierpnia w Australii rozpoczną się zdjęcia do nowego filmu serii "Planeta Małp". "The Kingdom of the Planet of the Apes" ma być początkiem nowej trylogii.

Fotos z filmu "Wojna o planetę małp" /Imperial CinePix /materiały prasowe