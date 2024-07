Znamy tytuł najnowszej części sagi! Też nie możecie się doczekać?

Studio Amblin Entertainment, które zajmuje się produkcją najnowszego filmu z uniwersum "odrodzonych" dinozaurów, właśnie wystąpiło o zastrzeżenie praw do tytułu kolejnej części sagi. Premiera planowana jest na przyszły rok. Obecnie prace trwają na planie zdjęciowym w Tajlandii.

Na ten moment nie znamy szczegółów fabuły nowego widowiska. Mówi się o częściowym reboocie. Co to oznacza? Najprawdopodobniej fabuła poruszy wydarzenia, które w czasie ulokują się po "Jurassic World: Dominion", lecz w obsadzie znajdziemy zupełnie innych aktorów. Do tej pory nikt ze starej obsady nie potwierdził powrotu.

Reklama

Na ekranie w najnowszej części znajdziemy gwiazdy o imionach Mahershala Ali, Scarlett Johansson, Rupert Friend, Jonathan Bailey, Manuel Garcia-Rulfo, Dev Patel, Colman Domingo i Lily Collins. Reżyserią zajmie się Gareth Edwards, który ostatnio pracował przy tytułach "Twórcy" oraz "Łotr 1". Scenariusz napisał David Koepp.

Jaki tytuł będzie nosić nowa część "Parku Jurajskiego"?

Najnowsza produkcja Amblin Entertainment ma nosić tytuł "Jurassic World Rebirth". Studio już zastrzegło nazwę. Film ma ukazać się dla widzów w lipcu przyszłego roku. Czy faktycznie czeka nas "odrodzenie"?

Przypomnijmy, że będzie to siódma część serii, biorąc pod uwagę dwie główne trylogie. Pierwowzorem dla pierwszego filmu wyreżyserowanego przez Stevena Spielberga była książka Michaela Crichtona. Ekranizacja poruszała historię parku, w którym naukowcom udało się sklonować dinozaury, niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem z powodu awarii. Film wyszedł w 1993 roku, został nagrodzony trzema Oscarami i stał się kultową produkcją na całym świecie.

Zobacz też: Odpychający obraz, od którego trudno oderwać oczy. Bawi i przeraża