Znamy najgorszy polski film minionego roku. Wielka niespodzianka

Węże 2025: werdykt

Czternasta edycja antynagrody filmowych Węże, nierychliwa, ale sprawiedliwa dotarła do finału. Popkulturowa Akademia Wszystkiego kolejny raz wybrała najgorszych z najgorszych. Oto filmy, które nami wstrząsnęły w 2024 roku. Trzynaście kategorii. I niewątpliwy dowód, że nic nam tak dobrze nie wychodzi jak partolenie ekranizacji starych dobrych sprawdzonych fabuł literackich.

Węże 2025: laureaci

WIELKI WĄŻ: "Quo Vadis" (reż. Anira Wojan, Subarkan Roy, prod. Paweł Szanacja-Kossakowski, Barnali Roy, Przemysław Wręźlewicz) - za absolutnie profesjonalną próbę obrzydzenia całemu światu polskiej powieści nagrodzonej literackim Noblem.



NAJGORSZA REŻYSERIA: Anira Wojan, Subarkan Roy - "Quo Vadis" - otwieramy granice dla profesjonalistów z zagranicy i witamy na liście laureatów Węży twórcę z dalekich Indii.



NAJGORSZY SCENARIUSZ: Szymon Gonera - "Dziewczyna influencera" - za stworzenie fabuły, która jest równie wiarygodna i skomplikowana jak tik-tokowe rolki polskich influencerów z niższej półki.



NAJGORSZA ROLA MĘSKA: Antoni Królikowski - "Jak ukradłem 100 milionów" - za to, że nawet obsadzony po warunkach dał radę położyć rolę.



NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA: Joanna Opozda za "Wieczór kawalerski" - za nowy solidny wzorzec ekranowego cringe'u.



NAJGORSZY DUET: Sobota i byk - "Quo Vadis" - za to że do walki Ursusa z bykiem wprowadzili napięcie i chemię, która zaskoczyłaby samego Henryka Sienkiewicza.



WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU: Tomasz Kot - "Akademia Pana Kleksa" - za to, że mogło być cudownie, a wyszedł inny rodzaj kleksa.



NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE: "Quo Vadis" (reż. Anira Wojan, Subarkan Roy, prod. Paweł Szanacja-Kossakowski, Barnali Roy, Przemysław Wręźlewicz) - za nieudolny film tworzony li tylko pod tezę "szkoły i tak pójdą". No i ewentualnie parafie.



NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA: Wszystkie żarty o kupie Ptaka Mateusza - "Akademia Pana Kleksa" - za spartolenie tak prostego chwytu komediowego jak żart o ekskrementach.



EFEKT SPECJALNEJ TROSKI: Całokształt - "Quo Vadis" - za rozciągnięcie złego efektu specjalnego do rozmiarów pełnego metrażu.



NAJGORSZY PLAKAT: "Quo Vadis" (prod. Paweł Szanacja-Kossakowski, Barnali Roy, Przemysław Wręźlewicz, dystrybutor Rafael Film) - za ciekawą koncepcję, by na plakacie oddać poziom załamania widza po zakończonym seansie.



NAJGORSZY TELEDYSK: "Do miłości" - Sobota. Z filmu "Quo Vadis" - za niepowtarzalne ciarki żenady na plecach podczas oglądania i słuchania.



NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU: "Obsesja" - w oryginale "May December" (dystr. M2 Film) - za uparte przekonanie, że polskim widzom trzeba łopatologicznie.

MULTULAUREACI Węży 2025:

"Quo Vadis" - 7

"Akademia pana Kleksa" - 2



Tegoroczną edycję Węży zdominowały wariacje na rodzimą klasykę literacką, a większość nagród (łącznie z Wielkim Wężem) zdobył film animowany. Uważamy, że to ważne, że tego rodzaju kino wreszcie zaczęło też być godnie reprezentowane w naszych nagrodach i dziękujemy twórcom "Quo Vadis", że nawet najwięksi przeciwnicy Henryka Sienkiewicza mają okazję przekonać się, że czasem sięgnięcie po książkę może być naprawdę mniej opresyjnym doświadczeniem niż ekranizacja.



Tegoroczne ogłoszenie werdyktu odbyło się 20 września 2025 r. w Toruniu podczas Festiwalu Fantastyki Copernicon - trzydniowym święcie fantastyki i popkultury. To doroczna impreza pełna spotkań i atrakcji - od dyskusji, wykładów i konkursów filmowych aż po warsztaty, gry i otwarte Targi Popkultury. Wśród ogłaszających werdykt w poszczególnych kategoriach znaleźli się ⁦m.in⁩. Kasia Babis, Kajetan Szokalski, Filip Mańka, "Ser w grach".



Popkulturowa Akademia Wszystkiego (PAW) liczy blisko 200 osób, zajmujących się działalnością kulturalną w naszym kraju, dziennikarzy, twórców, animatorów kultury i in. Co roku przyznają oni Węże (nagrody dla najgorszych polskich filmów). Zgodnie z założeniami pomysłodawców, Węże w humorystyczny sposób mają zachęcać do dyskusji o jakości polskiego kina i zwrócić uwagę na niebezpieczne trendy, które nie służą rozwojowi i pomyślności polskiej kinematografii.



W dotychczasowej historii Węży nagrody dla najgorszych filmów roku zdobywały: "Wyjazd integracyjny" (2012), "Kac Wawa" (2013), "Ostra randka" (2014), "Obce ciało" (2015), "Ostatni klaps" (2016), "Smoleńsk" (2017), "Botoks" (2018), "Studniówk@" (2019), "Futro z misia" (2020), "365 dni" (2021). "Ściema po polsku" (2022), "Niewidzialna wojna" (2023), "Blef doskonały" (2024).

