Popkulturowa Akademia Wszystkiego, która co roku przyznaje antynagrody Węże dla najgorszych polskich filmów, ogłosiła właśnie nominacje do czternastej edycji. Spośród produkcji, które miały premierę w 2024 roku, najwięcej nominacji otrzymała...

- Z dumą obserwujemy, jak spora część polskich filmowców zdołali stworzyć produkcje, które wzbudzają skrajne emocje. (...) Szczególnie imponujące są tu osiągnięcia twórców "Akademii pana Kleksa" , która zgarnęła aż 10 nominacji za to, że udało jej się zmarnować praktycznie wszystko, oraz "Quo Vadis" , który z 13 nominacjami podjął tytaniczną próbę obrzydzenia Noblowskiej prozy. Na rozszerzonym podium mamy również "Dziewczynę influencera" oraz "Wieczór kawalerski" z 7 nominacjami - piszą organizatorzy Węży.

Reklama

Członkowie Popkulturowej Akademii Wszystkiego, zrzeszającej profesjonalistów z branży kulturalnej, wskazali na najbardziej palące bolączki polskiej kinematografii. Od najgorszej reżyserii i scenariusza, przez aktorskie "osiągnięcia", aż po efekty specjalnej troski i najbardziej żenujące sceny. Te nagrody to gorzki komentarz do tego, co dzieje się na polskim rynku filmowym.

Zdjęcie Kadr z filmu "Wieczór kawalerski" / materiały prasowe

Oto pełna lista tegorocznych nominacji:

Wielki Wąż

1/ "Akademia pana Kleksa" (reż. Maciej Kawulski)

za zmarnowanie. Praktycznie wszystkiego - oczekiwań widzów, świetnej postaci, wybitnych aktorów, potencjału, który pewnie nie powtórzy się w polskich kinie przez lata.

2/ "Budda, Dzieciak ‘98" (reż. Krystian Kuczkowski, Budda)

za niemal półtorej godziny robienia sobie dobrze, mało subtelnie opakowanego jako wyrób dokumentalnopodobny.

3/ "Dziewczyna influencera" (reż. Szymon Gonera)

za uroczy nikomu niepotrzebny dowód, że można stworzyć opowieść o influencerowaniu równie pustą, nudną i mało wiarygodną jak samo influencerowanie.

4/ "Jak ukradłem 100 milionów" (reż. Michał Węgrzyn)

za mimowolne wsparcie dla słabych polskich kabaretów. Po seansie tego filmu nagle stają się przezabawne, błyskotliwe i godne wielkich oklasków.

5/ "Quo Vadis" (reż. Anira Wojan, Sukankan Roy)

za absolutnie profesjonalną próbę obrzydzenia całemu światu polskiej powieści nagrodzonej literackim Noblem.

6/ "Wieczór kawalerski" (reż. Szymon Gonera)

za przypomnienie, że "Kac Wawa" niczego polskich filmowców nie nauczyła.

Najgorsza reżyseria

1/ Maciej Barczewski - "Supersiostry"

2/ Szymon Gonera - "Wieczór kawalerski"

3/ Maciej Kawulski - "Akademia pana Kleksa"

4/ Krystian Kuczkowski, Budda - "Budda. Dzieciak '98"

5/ Anira Wojan, Sukankan Roy - "Quo Vadis"

Najgorszy scenariusz

1/ Maciej Barczewski, Krzysztof Gureczny - "Supersiostry"

2/ Szymon Gonera - "Dziewczyna influencera"

3/ Szymon Gonera - "Wieczór kawalerski"

4/ Krystian Kuczkowski, Budda - "Budda. Dzieciak '98"

5/ Justyna Łuczaj - "Koński ogon"

6/ Kacper Szymański - "Jak ukradłem 100 milionów"

7/ Anira Wojan - "Quo Vadis"

Najgorsza rola męska

1/ Mateusz Banasiuk - "Wieczór kawalerski"

2/ Budda - "Budda. Dzieciak '98"

3/ Antoni Królikowski - "Jak ukradłem 100 milionów"

4/ Sobota - "Quo Vadis"

5/ Sebastian Stankiewicz - "Akademia pana Kleksa"

Najgorsza rola żeńska

1/ Karolina Bruchnicka - "Supersiostry"

2/ Magdalena Cielecka - "Drużyna A(A)"

3/ Olga Kalicka - "Dziewczyna influencera"

4/ Joanna Koroniewska - "Dziewczyna influencera"

5/ Joanna Opozda - "Wieczór kawalerski"

6/ Dorota Stalińska - "Baby boom czyli Kogel Mogel 5"

Najgorszy duet

1/ Tomasz Kot & Sebastian Stankiewicz - "Akademia pana Kleksa"

2/ Karina Rezner & Olga Kalicka - "Dziewczyna influencera"

3/ Sobota & byk - "Quo Vadis"

4/ Katarzyna Gałązka & Karolina Bruchnicka - "Supersiostry"

5/ Mateusz Banasiuk & Joanna Opozda - "Wieczór kawalerski"

Występ poniżej talentu

1/ Cała obsada - "Drużyna A(A)"

2/ Tomasz Kot - "Akademia pana Kleksa"

3/ Wojciech Malajkat - "Sami swoi. Początek"

4/ Eryk Lubos - "Diabeł"

5/ Dawid Ogrodnik - "Piep*zyć Mickiewicza"

6/ Michał Żebrowski - "Jak ukradłem 100 milionów"

Najgorszy sequel, prequel lub remake

1/ "Akademia pana Kleksa" (reż. Maciej Kawulski)

2/ "Baby boom czyli Kogel Mogel 5" (reż. Anna Wieczur)

3/ "Fuks 2" (reż. Maciej Dutkiewicz)

4/ "Quo Vadis" (reż. Anira Wojan, Sukankan Roy)

5/ "Sami swoi. Początek" (reż. Artur Żmijewski)

6/ "U Pana Boga w Królowym Moście" (reż. Jacek Bromski)

Najbardziej żenująca scena

1/ Wszystkie żarty o kupie Ptaka Mateusza - "Akademia pana Kleksa"

2/ Influencer mówiący, że nie wolno być opiniotwórczym - "Budda. Dzieciak ‘98"

3/ Rapujący polonista - "Piep*zyć Mickiewicza"

4/ Rap na chmurce - "Quo Vadis"

5/ Granat rozwala sławojkę i obsmarowuje łajnem stojących - "Sami swoi. Początek"

Efekt specjalnej troski

1/ Bajkowy świat wyglądający jak z horroru - "Akademia pana Kleksa"

2/ "Polski" Nowy Jork z InPostem w tle - "Akademia pana Kleksa"

3/ Cenzura - "Dziewczyna influencera"

4/ Całokształt - "Quo Vadis"

5/ Moce Leny - "Supersiostry"

Najgorszy plakat

1/ "Dziewczyna influencera" (dystr. Kino Świat)

2/ "Jak ukradłem 100 milionów" (dystr. Forum Film Poland)

3/ "Powołany 2" (dystr. Rafael Film)

4/ "Quo Vadis" (dystr. Rafael Film)

5/ "Wieczór kawalerski" (dystr. Monolith Films)

Najgorsze (najbardziej absurdalne) tłumaczenie tytułu zagranicznego

1/ "Dwie minuty do piekła" - org. "Baghead" (dystr. Kino Świat)

2/ "Kod zła" - org. "Longlegs" (dystr. Kino Świat)

3/ "Obsesja" - org. "May December" (dystr. M2 Films)

4/ "Pożeracz strachu" - org. "Canceled" (dystr. Velvet Spoon)

Najgorszy teledysk

1/ Całkiem Nowa Bajka (Akademia pana Kleksa) - KLEKS/IGO/Kaśka Sochacka/Mrozu/Artur Rojek/Brodka/Ralph Kaminski/Bedoes2115/Sokół

2/ Do miłości (QUO VADIS) - Sobota

3/ Kochana (QUO VADIS) - The Dziemians

4/ Moc nieba (QUO VADIS) - Darek Malejonek

5/ Miecz Miłości (QUO VADIS) - Tomasz Szczepanik

O tym, kto ostatecznie zostanie "uhonorowany" statuetką, dowiemy się podczas finałowej gali, która tym razem odbędzie się w ramach Festiwalu Fantastyki Copernicon 2025 w Toruniu. Copernicon to trzydniowy festiwal fantastyki i popkultury, który zaplanowany jest w dniach 19-21 września.