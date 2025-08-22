Węże 2025: Nominacje ogłoszone! Na szczycie "Akademia pana Kleksa" i "Quo Vadis"
"Akademia pana Kleksa", animowane "Quo Vadis", "Dziewczyna influencera" oraz "Wieczór kawalerski" - to m.in. tytuły, które mają szanse na polskie antynagrody filmowe, czyli Węże. Popkulturowa Akademia Wszystkiego ogłosiła właśnie listę nominacji. O tym, kto ostatecznie zostanie "uhonorowany", dowiemy się podczas finałowej gali, która odbędzie się w ramach Festiwalu Fantastyki Copernicon w Toruniu w drugiej połowie września.
Popkulturowa Akademia Wszystkiego, która co roku przyznaje antynagrody Węże dla najgorszych polskich filmów, ogłosiła właśnie nominacje do czternastej edycji. Spośród produkcji, które miały premierę w 2024 roku, najwięcej nominacji otrzymała...
- Z dumą obserwujemy, jak spora część polskich filmowców zdołali stworzyć produkcje, które wzbudzają skrajne emocje. (...) Szczególnie imponujące są tu osiągnięcia twórców "Akademii pana Kleksa", która zgarnęła aż 10 nominacji za to, że udało jej się zmarnować praktycznie wszystko, oraz "Quo Vadis", który z 13 nominacjami podjął tytaniczną próbę obrzydzenia Noblowskiej prozy. Na rozszerzonym podium mamy również "Dziewczynę influencera" oraz "Wieczór kawalerski" z 7 nominacjami - piszą organizatorzy Węży.
Członkowie Popkulturowej Akademii Wszystkiego, zrzeszającej profesjonalistów z branży kulturalnej, wskazali na najbardziej palące bolączki polskiej kinematografii. Od najgorszej reżyserii i scenariusza, przez aktorskie "osiągnięcia", aż po efekty specjalnej troski i najbardziej żenujące sceny. Te nagrody to gorzki komentarz do tego, co dzieje się na polskim rynku filmowym.
Wielki Wąż
1/ "Akademia pana Kleksa" (reż. Maciej Kawulski)
za zmarnowanie. Praktycznie wszystkiego - oczekiwań widzów, świetnej postaci, wybitnych aktorów, potencjału, który pewnie nie powtórzy się w polskich kinie przez lata.
2/ "Budda, Dzieciak ‘98" (reż. Krystian Kuczkowski, Budda)
za niemal półtorej godziny robienia sobie dobrze, mało subtelnie opakowanego jako wyrób dokumentalnopodobny.
3/ "Dziewczyna influencera" (reż. Szymon Gonera)
za uroczy nikomu niepotrzebny dowód, że można stworzyć opowieść o influencerowaniu równie pustą, nudną i mało wiarygodną jak samo influencerowanie.
4/ "Jak ukradłem 100 milionów" (reż. Michał Węgrzyn)
za mimowolne wsparcie dla słabych polskich kabaretów. Po seansie tego filmu nagle stają się przezabawne, błyskotliwe i godne wielkich oklasków.
5/ "Quo Vadis" (reż. Anira Wojan, Sukankan Roy)
za absolutnie profesjonalną próbę obrzydzenia całemu światu polskiej powieści nagrodzonej literackim Noblem.
6/ "Wieczór kawalerski" (reż. Szymon Gonera)
za przypomnienie, że "Kac Wawa" niczego polskich filmowców nie nauczyła.
Najgorsza reżyseria
1/ Maciej Barczewski - "Supersiostry"
2/ Szymon Gonera - "Wieczór kawalerski"
3/ Maciej Kawulski - "Akademia pana Kleksa"
4/ Krystian Kuczkowski, Budda - "Budda. Dzieciak '98"
5/ Anira Wojan, Sukankan Roy - "Quo Vadis"
Najgorszy scenariusz
1/ Maciej Barczewski, Krzysztof Gureczny - "Supersiostry"
2/ Szymon Gonera - "Dziewczyna influencera"
3/ Szymon Gonera - "Wieczór kawalerski"
4/ Krystian Kuczkowski, Budda - "Budda. Dzieciak '98"
5/ Justyna Łuczaj - "Koński ogon"
6/ Kacper Szymański - "Jak ukradłem 100 milionów"
7/ Anira Wojan - "Quo Vadis"
Najgorsza rola męska
1/ Mateusz Banasiuk - "Wieczór kawalerski"
2/ Budda - "Budda. Dzieciak '98"
3/ Antoni Królikowski - "Jak ukradłem 100 milionów"
4/ Sobota - "Quo Vadis"
5/ Sebastian Stankiewicz - "Akademia pana Kleksa"
Najgorsza rola żeńska
1/ Karolina Bruchnicka - "Supersiostry"
2/ Magdalena Cielecka - "Drużyna A(A)"
3/ Olga Kalicka - "Dziewczyna influencera"
4/ Joanna Koroniewska - "Dziewczyna influencera"
5/ Joanna Opozda - "Wieczór kawalerski"
6/ Dorota Stalińska - "Baby boom czyli Kogel Mogel 5"
Najgorszy duet
1/ Tomasz Kot & Sebastian Stankiewicz - "Akademia pana Kleksa"
2/ Karina Rezner & Olga Kalicka - "Dziewczyna influencera"
3/ Sobota & byk - "Quo Vadis"
4/ Katarzyna Gałązka & Karolina Bruchnicka - "Supersiostry"
5/ Mateusz Banasiuk & Joanna Opozda - "Wieczór kawalerski"
Występ poniżej talentu
1/ Cała obsada - "Drużyna A(A)"
2/ Tomasz Kot - "Akademia pana Kleksa"
3/ Wojciech Malajkat - "Sami swoi. Początek"
4/ Eryk Lubos - "Diabeł"
5/ Dawid Ogrodnik - "Piep*zyć Mickiewicza"
6/ Michał Żebrowski - "Jak ukradłem 100 milionów"
Najgorszy sequel, prequel lub remake
1/ "Akademia pana Kleksa" (reż. Maciej Kawulski)
2/ "Baby boom czyli Kogel Mogel 5" (reż. Anna Wieczur)
3/ "Fuks 2" (reż. Maciej Dutkiewicz)
4/ "Quo Vadis" (reż. Anira Wojan, Sukankan Roy)
5/ "Sami swoi. Początek" (reż. Artur Żmijewski)
6/ "U Pana Boga w Królowym Moście" (reż. Jacek Bromski)
Najbardziej żenująca scena
1/ Wszystkie żarty o kupie Ptaka Mateusza - "Akademia pana Kleksa"
2/ Influencer mówiący, że nie wolno być opiniotwórczym - "Budda. Dzieciak ‘98"
3/ Rapujący polonista - "Piep*zyć Mickiewicza"
4/ Rap na chmurce - "Quo Vadis"
5/ Granat rozwala sławojkę i obsmarowuje łajnem stojących - "Sami swoi. Początek"
Efekt specjalnej troski
1/ Bajkowy świat wyglądający jak z horroru - "Akademia pana Kleksa"
2/ "Polski" Nowy Jork z InPostem w tle - "Akademia pana Kleksa"
3/ Cenzura - "Dziewczyna influencera"
4/ Całokształt - "Quo Vadis"
5/ Moce Leny - "Supersiostry"
Najgorszy plakat
1/ "Dziewczyna influencera" (dystr. Kino Świat)
2/ "Jak ukradłem 100 milionów" (dystr. Forum Film Poland)
3/ "Powołany 2" (dystr. Rafael Film)
4/ "Quo Vadis" (dystr. Rafael Film)
5/ "Wieczór kawalerski" (dystr. Monolith Films)
Najgorsze (najbardziej absurdalne) tłumaczenie tytułu zagranicznego
1/ "Dwie minuty do piekła" - org. "Baghead" (dystr. Kino Świat)
2/ "Kod zła" - org. "Longlegs" (dystr. Kino Świat)
3/ "Obsesja" - org. "May December" (dystr. M2 Films)
4/ "Pożeracz strachu" - org. "Canceled" (dystr. Velvet Spoon)
Najgorszy teledysk
1/ Całkiem Nowa Bajka (Akademia pana Kleksa) - KLEKS/IGO/Kaśka Sochacka/Mrozu/Artur Rojek/Brodka/Ralph Kaminski/Bedoes2115/Sokół
2/ Do miłości (QUO VADIS) - Sobota
3/ Kochana (QUO VADIS) - The Dziemians
4/ Moc nieba (QUO VADIS) - Darek Malejonek
5/ Miecz Miłości (QUO VADIS) - Tomasz Szczepanik
O tym, kto ostatecznie zostanie "uhonorowany" statuetką, dowiemy się podczas finałowej gali, która tym razem odbędzie się w ramach Festiwalu Fantastyki Copernicon 2025 w Toruniu. Copernicon to trzydniowy festiwal fantastyki i popkultury, który zaplanowany jest w dniach 19-21 września.