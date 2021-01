Znamy laureatów European Shooting Stars 2021

Albrecht Schuch, Natasa Stork i Gustav Lindh znaleźli się w gronie 10 aktorów, którzy otrzymali tytuł europejskich wschodzących gwiazd European Shooting Stars 2021. Tym razem ze względu na sytuację epidemiczną oficjalna prezentacja laureatów odbędzie się online w dniach 23-25 lutego.

Shooting Stars to specjalny program, stworzony przez organizację European Film Promotion. Ma na celu promowanie młodych i utalentowanych aktorów europejskich. Tytuły Shooting Stars przyznawane są corocznie. W przeszłości ich laureatami byli m.in. Elio Germano, Rachel Weisz, Daniel Craig, Melanie Laurent, Carla Juri i Andrew Scott.

We wtorek organizatorzy programu ogłosili listę 10 najbardziej obiecujących aktorów i aktorek 2021 r. Znalazł się na niej m.in. Albrecht Schuch, znany z "Berlin Alexanderplatz", "Błędu systemu", a także z serialu "Bankowa gra". Niemieckiego artystę, nominowanego dzięki roli w filmowej adaptacji książki "Fabian: Historia pewnego moralisty" Ericha Kästnera, doceniono za "gotowość przekraczania granic".

Obok Schucha wśród wyróżnionych tytułem Shooting Stars znaleźli się Węgierka Natasa Stork (uhonorowana za "enigmatyczną kreację" w "Przygotowaniach, żeby być razem przez czas nieokreślony"), Szwed Gustav Lindh (za rolę w "Królowej Kier") oraz Litwinka Žygimantė Elena Jakštaite, która - jak podkreśliło jury - "w filmie 'Runner' stworzyła postać przepełnioną pasją i energią promieniującą z ekranu".

Wschodzącymi gwiazdami zostali ponadto: finlandzka aktorka Seidi Haarla (dzięki roli w "Compartment No 6"), Francuz Nicolas Maury (nagrodzony za "gwiazdorską jakość ukazaną w 'My Best Part'"), a także pochodząca z Macedonii Północnej Sara Klimoska (za występ w "Lenie i Vladimirze", który "jest rewelacją w najgłębszym znaczeniu tego słowa").

Najmłodszym twórcą uhonorowanym tytułem Shooting Stars 2021 jest pochodzący z Irlandii Fionn O’Shea, który w filmie "Randki z Amber" wykreował postać nieśmiałego nastolatka Eddiego. "Jego ostatnie dokonania obejmują także grę w cieszącym się międzynarodowym uznaniem serialu 'Normalni ludzie' w reż. Lenny'ego Abrahamsona" - przypomniano w komunikacie. Prócz niego wyróżniono Portugalkę Albę Baptistę (za "nadanie niepowtarzalnego charakteru postaci popkulturowej w serialu 'Warrior Nun'") oraz holenderskiego artystę Martijna Lakemeiera (za kreację w "The East").

Laureatów wyłoniło jury w składzie: kosowska reżyserka Antoneta Kastrati, twórczyni pokazywanej na festiwalach w Toronto i Sydney "Zany", amerykańska dyrektorka castingu Cassandra Han, pracująca m.in. przy "Ukrytym życiu" Terrence'a Malicka, a także Rene Ezra - producent m.in. nominowanej do Oscara "Wojny" Tobiasa Lindholma.

Ze względu na sytuację epidemiczną oficjalna prezentacja laureatów odbędzie się online w dniach 23-25 lutego. Poprzedzi tym samym startującą 1 marca część branżową 71. Berlinale. Uroczystość wręczenia statuetek przesunięto na okres letni, kiedy zorganizowane zostaną pokazy filmów festiwalowych dla publiczności.

W tym roku na liście European Shooting Stars nie znalazło się żadne polskie nazwisko. W poprzednich latach statuetki odbierali: Bartosz Bielenia, Dawid Ogrodnik, Zofia Wichłacz, Mateusz Kościukiewicz, Jakub Gierszał, Agata Buzek i Agnieszka Grochowska.