Znamy laureata Smoka Smoków. Mistrz animacji w Krakowie

Jean-François Laguionie laureatem Smoka Smoków

Zdobywca Złotej Palmy w Cannes, francuskiego Cezara oraz Srebrnego i Złotego Smoka na Krakowskim Festiwalu Filmowym to laureat tegorocznego Smoka Smoków. Jean-François Laguionie osobiście odbierze statuetkę w Krakowie.



"Nie mogę się doczekać, aby ponownie zobaczyć Kraków, czterdzieści lat po mojej ostatniej wizycie. Nie wiem, jak wyrazić radość, jaką sprawia mi ta nagroda. Przywołuje ciepłe wspomnienia o waszym kraju, waszym mieście i przyjaciołach, których poznałem na waszym festiwalu wiele lat temu, takich jak Daniel Sczechura i Raoul Servais" - wyznał wzruszony Jean-François Laguionie.

Reklama

"Jestem zaszczycony otrzymaniem Smoka Smoków, ponieważ właśnie skończyłem swój najnowszy film “Łódź w ogrodzie", który tak naprawdę będzie moim ostatnim. To będzie świetny sposób na zakończenie mojej kariery" - dodał.



Zdjęcie Kadr z filmu "Louise nad morzem" / Krakowski Festiwal Filmowy / materiały prasowe

Wydarzeniu będzie towarzyszyć retrospektywa jego malarskich animacji. Oto filmy, które zostaną zaprezentowane:

"Dama i wiolonczelista" / The Lady and the Cellist (1965)

"Arka Noego" / Noah’s Ark (1967)

"Przypadkowa bomba" / A Random Bomb (1969)

"Wiosłując przez Atlantyk" / Rowing Across the Atlantic (1978)

"Maska diabła" / The Mask of the Devil (1979)

"Gwen i Księga piasku" / Gwen, or the Book of Sand (1985)

"Małpia baśń" / A Monkey’s Tale (1999)

"Obraz" / The Painting (2011)

"Louise nad morzem" / Louise by the Shore (2016)

"Łódź w ogrodzie" / A Boat in the Garden (2024)

Zdjęcie Kadr z filmu "Obraz" / Krakowski Festiwal Filmowy / materiały prasowe

Jean-François Laguionie - sylwetka autora

Jean-François Laguionie urodził się w 1939 roku, w Besançon we Francji, zajmował się rysunkiem, malarstwem i teatrem. Początkowo studiował scenografię teatralną na École de la rue Blanche w Paryżu. Później w stolicy Francji uczył się aktorstwa, gdzie w 1963 roku poznał Paula Grimaulta (1904-1994), jednego z najważniejszych w kraju reżyserów filmów animowanych.

To spotkanie sprawiło, że reżyser postanowił zmienić ścieżkę swojego artystycznego rozwoju. Grimault stał się jego mentorem, udostępnił mu studio filmowe, uczył go nie tylko technik animacji, ale też sposobów konstruowania narracji. Przede wszystkim pokazał Laguioniemu, że film animowany nie musi być tylko rozrywką, a może być sztuką opowiadającą o ludziach i uczuciach.

65. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w kinach od 25 maja do 1 czerwca 2025 roku oraz online na KFF VOD od 30 maja do 15 czerwca.