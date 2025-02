Złote Maliny 2025 przyznane. Najgorszy film roku i wstyd Coppoli

Oprac.: Martyna Janasik Wiadomości

W niedzielę dowiemy się, do kogo trafią najbardziej prestiżowe wyróżnienia w świecie kina. Czas więc poznać laureatów statuetek będących przeciwieństwem Oscara. Za nami Złote Maliny 2025. Choć można było przewidzieć, że za najgorszy film roku zostanie uznana produkcja z Dakotą Johnson, to werdykt w kategorii reżyserskiej może zdziwić. Niechlubny tytuł najgorszego reżysera powędrował do Francisa Forda Coppoli, który już zareagował. Co miał do powiedzenia?

Zdjęcie Francis Ford Coppola dostał Złotą Malinę dla najgorszego reżysera / Ernesto Ruscio/Getty Images / Getty Images