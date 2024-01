I wyraziła wdzięczność, że w "Czasie krwawego księżyca" sporo kwestii miała napisanych w języku plemienia Osagów, ujawniając praktyki, jakie stosowane są w Hollywood wobec rdzennych Amerykanów. "Rdzenni aktorzy zazwyczaj wypowiadają swoje kwestie po angielsku, potem dźwiękowcy puszczają ich dialogi od tyłu, by brzmiały na ekranie na rdzenny dialekt" - zdradziła.

Zdobywając Zloty Glob w kategorii "najlepsza aktorka w dramacie", Lily Gladstone pokonała: Annette Bening - ("Nyad"), Sandrę Hüller ("Anatomia upadku"), Gretę Lee ("Poprzednie życie"), Carey Mulligan ("Maestro") i Cailee Spaeny ("Priscilla").

"Oppenheimer" z pięcioma Złotymi Globami

Największym triumfatorem gali wręczenia Złotych Globów okazał się film "Oppenheimer" Christophera Nolana, który otrzymał aż pięć statuetek: za najlepszy dramat, reżyserię, aktora pierwszoplanowego (Cillian Murphy) i drugoplanowego (Robert Downey Jr.) oraz muzykę. Biografia ojca bomby atomowej jest faworytem w wyścigu po Oscara w tych kategoriach, a wyróżnienia tylko umacniają ich pozycję.



Wielkim przegranym może wydawać się "Barbie" Grety Gerwig. Film otrzymał rekordowe dziewięć nominacji do Złotych Globów. Ostatecznie zwyciężył tylko w dwóch kategoriach. "Barbie" uznano za najlepszy blockbuster. Wyróżniono także piosenkę "What Was I Made For?" Billie Eilish i Finneasa O'Connella.



W najważniejszych kategoriach "Barbie" przegrała z "Oppenheimerem" oraz "Biednymi istotami" Yorgosa Lanthimosa. To właśnie ten film uznano za najlepszą komedię lub musical, a grającą główną rolę Emmę Stone za najlepszą aktorkę w komedii lub musicalu.