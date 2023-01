Złote Globy 2023: "Duchy Inisherin" i "Fabelmanowie" zwycięzcami

W nocy z wtorku na środę polskiego czasu Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej (HFPA) już po raz 80. wręczyło Złote Globy. Działalność HFPA w ostatnich latach była naznaczona licznymi skandalami, w tym kierowanymi pod adresem byłego prezesa tej instytucji oskarżeniami o molestowanie seksualne, zarzutami o przekupstwo czy brak zróżnicowania etnicznego jury.



Po ogromnej krytyce HFPA twierdzi, że podjęło proces reform, co skłoniło stację NBC do wznowienia w tym roku telewizyjnej transmisji z ceremonii.

Najważniejsze statuetki przypadły w tym roku filmom "Fabelmanowie" i "Duchy Inisherin". Ten pierwszy wygrał w kategorii "najlepszy dramat", a jego twórca Steven Spielberg odebrał statuetkę dla "najlepszego reżysera".



W swojej najnowszej produkcji autor "Szeregowca Ryana" wraca do czasów swojego dzieciństwa, by opowiedzieć o dorastaniu Sammy'ego Fabelmana, wrażliwego nastolatka, wielkiego miłośnika kina i początkującego filmowca. Sammy przypadkiem poznaje dramatyczną rodzinną tajemnicę i odkrywa przy okazji, że kino w niezwykły sposób pomaga nam odkrywać prawdę o naszych bliskich i o nas samych.

Spielberg nie ukrywał, że "Fabelmanowie" to jego najbardziej osobisty film, a opowiedziana w nim historia ma bardzo silny wymiar autobiograficzny. "Nakręciłem ten film, by móc jeszcze raz spotkać się z moimi rodzicami" - wyznał reżyser.

"Duchy Inisherin" otrzymały aż trzy Złote Globy. Triumfowały w kategorii "najlepsza komedia lub musical", a twórca filmu Martin McDonagh otrzymał statuetkę za "najlepszy scenariusz". Ponadto wyróżniono grającego główną rolę w produkcji Colina Farrella.

"Duchy Inisherin" to opowieść o losach dwójki przyjaciół, który znają się od kołyski: Padraica (Colin Farrell) i Colma (Brendan Gleeson). Akcja filmu rozgrywa się na malowniczej wyspie położonej na zachód od wybrzeży Irlandii.



Pewnego dnia dalsza przyjaźń mężczyzn staje pod znakiem zapytania, gdy Colm niespodziewanie postanawia ją zakończyć. Zaskoczony Padraic za wszelką cenę chce zrozumieć co się stało i odzyskać kontakt z dawnym przyjacielem. W jego staraniach wspierają go siostra Siobhan (Kerry Condon) i znajomy młodzieniec o imieniu Dominik (Barry Keoghan).

Podobnie jak "Fabelmanowie" dwie statuetki otrzymał również film "Wszystko wszędzie naraz". Wyróżniono jego gwiazdy: Michelle Yeoh - "najlepsza aktorka w komedii lub musicalu" i Ke Huy Quan - "najlepszy aktor drugoplanowy".

W filmie Daniel Scheinert, Dan Kwan Yeoh wcieliła się w Evelyn Wang, borykającą się z trudami codzienności mamę w średnim wieku, która natrafia na klucz do "multiwersum": sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni Teppanyaki.

Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko co ma i wszystko, czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę.

Nagrody aktorskie otrzymali ponadto: Cate Blanchett (to jej czwarty Złoty Glob w karierze, w tym trzeci za główną rolę!) za zagranie dyrygentki i kompozytorki w filmie "Tar" - "najlepsza aktorka w dramacie", Austin Butler za tytułową kreację w "Elvisie" - "najlepszy aktor w dramacie" oraz Angella Bassett za wcielenie się w królową Ramondę w superprodukcji "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu".



Zwycięzcy kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny" i "najlepsza piosenka" okazali się jednymi z największych niespodzianek podczas tegorocznej gali. W tej pierwszej triumfował argentyński dramat "Argentyna, 1985" Santiaga Mitre. Natomiast w tej drugiej utwór "Naatu Naatu" z filmu "RRR". W pokonanym polu zostawił m.in. piosenki Taylor Swift, Rihanny oraz Lady Gagi.

Zgodnie z oczekiwaniami Złoty Glob za "najlepszą animację" trafił w ręce tytułowego reżysera za wyprodukowaną przez Netflix produkcję "Guillermo del Toro: Pinokio". Podobna sytuacja miała miejsce w kategorii "najlepsza muzyka", gdzie statuetkę odebrał faworyt Justin Hurwitz za "Babilon". To było jego już czwarte takie wyróżnienie w karierze.



Jeśli chodzi o kategorie telewizyjne, to "najlepszym serialem dramatycznym" uznano "Ród smoka", czyli prequel "Gry o tron". W kategorii "najlepszy serial komediowy lub musical" triumfowała "Misja: Podstawówka". Natomiast "najlepszym serialem limitowanym, antologią lub filmem telewizyjnym" wybrano "Biały Lotos". Gwiazda tej ostatniej produkcji - Jennifer Coolidge odebrała ponadto statuetkę za rolę drugoplanową.