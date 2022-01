Przypomnijmy, że Zhang Yimou kierował już artystyczną oprawą ceremonii olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Teraz został wybrany na reżysera ceremonii otwarcia i zamknięcia tegorocznej zimowej olimpiady w Pekinie.



Zhang Yimou wyreżyseruje ceremonię otwarcia i zamknięcia olimpiady w Pekinie

Yimou zapowiada, że tegoroczne widowiska, w związku z pandemią koronawirusa, nie dorównają rozmachem wydarzeniu sprzed czternastu lat. Wtedy w ceremonii wzięło udział aż 15 tysięcy statystów, teraz Yimou zamierza wykorzystać w projekcie 3 tysiące osób.

Reżyser przyznał, że pandemia wymusiła na organizatorach artystyczną wstrzemięźliwość - długość trwania show została zredukowana do stu minut. "Znaczącą zredukowaliśmy liczbę wykonawców, posłużymy się najnowszą technologią, by scena wyglądała na mniej tłoczną, ale nie pustą" - ujawnił Yimou.

Reklama

Chiński reżyser dodał także tajemniczo, że zapalenie olimpijskiego znicza zaprezentowane zostanie w "bezprecedensowy w stuletniej historii igrzysk olimpijskich sposób". Nie ujawnił jednak żądnych szczegółów.



Kim jest Zhang Yimou?

Zhang Yimou uważany jest za jednego z najbardziej utalentowanych chińskich reżyserów. Rozpoczynał jako operator filmowy, w jego filmach wyczuwa się więc wyjątkową wrażliwość wizualną. Po sukcesie "Przyczajonego tygrysa, ukrytego smoka" włączył się w nurt odnowy kina wschodnich sztuk walki.

Ma na swym koncie dziesiątki nagród za reżyserię m.in. jego "Czerwone sorgo" z 1988 roku otrzymało Złotego Niedźwiedzia w Berlinie, "Zawieście czerwone latarnie" z 1991 roku uhonorowano Srebrnym Lwem w Wenecji, a "Zyć" z 1994 roku zostało wyróżnione Grand Prix na festiwalu w Cannes.

Stał się także pierwszym chińskim twórcą filmowym, nominowanym do Oscara za najlepszy film obcojęzyczny ("Hero").

Zhang Yimou: Twórca najdroższego filmu w historii chińskiego kina

W 2017 roku Yimou nakręcił "Wielki mur" - najdroższy film w historii chińskiej kinematografii ."Przede wszystkim to film anglojęzyczny, hollywoodzki blockbuster, zrobiony w amerykańskim stylu. W języku chińskim jest takie powiedzenie 'Użyj wody, by ruszyć łódź', w ten sposób 'używamy' Hollywood, by pokazać naszą historię" - mówił w rozmowie z "Entertainment Weekly" reżyser Zhang Yimou.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wielki Mur" [trailer 2] materiały dystrybutora

Zobacz również:

Największe polskie filmowe skandale i wpadki 2021 roku



Skandale w świecie kina w 2021 roku

Najlepsze aktorki 2021



Najlepsi aktorzy 2021 roku