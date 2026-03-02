Na początku stycznia 2025 roku świat obiegła informacja o zaręczynach Toma Hollanda i Zendayi. Znany z roli Spider-Mana aktor oświadczył się swojej ukochanej w czasie wspólnie spędzanego Bożego Narodzenia.

Wszystko wskazuje na to, że para znana z chronienia swojej prywatności, jest już po ślubie.

Stylista Zendayi, Law Roach, przekazał radosną nowinę na czerwonym dywanie podczas gali SAG Actor Awards.

"Ślub już się odbył. Przegapiliście go" - przekazał w wywiadzie dla Access Hollywood.

Reporter zapytał: "Czy to prawda?", na co Roach roześmiał się i potwierdził: "To prawda".

Zendaya i Tom Holland: historia związku

Tom Holland i Zendaya poznali się na planie filmu "Spider-Man: Homecoming" z 2017 roku. On wcielił się w tytułowego superbohatera, ona w jego szkolną miłość. Uczucia, które początkowo istniały jedynie na ekranie, szybko przeniosły się do prawdziwego życia. Najprawdopodobniej ich miłość narodziła się podczas pracy nad kontynuacją - "Spider-Man: Bez drogi do domu" z 2021 roku.

Przez długi czas aktorzy unikali komentowania swojego związku, często żartując w odpowiedzi na pytania mediów. Jednak zarówno fani, jak i prasa, nie przestawali spekulować. W końcu Tom Holland potwierdził w rozmowie z "Total Film", że są parą. "Jestem szczęśliwy i zakochany" - wyznał aktor.

Chociaż są jedną z najgorętszych par w Hollywood, Tom i Zendaya starają się trzymać swoje życie prywatne z dala od mediów. "Nasza relacja jest czymś, co chronimy i co chcemy zachować jako coś świętego" - wyjaśnił Holland.