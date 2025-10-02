Tom Holland nie wytrzymał. Tym słowem potwierdził wielkie wieści

Tom Holland i Zendaya od lat uchodzą za jedną z najbardziej tajemniczych par młodego pokolenia w Hollywood. Ich relacja, rozpoczęta na planie filmu "Spider-Man: Homecoming", od początku przyciągała uwagę fanów i mediów, choć sami aktorzy konsekwentnie starali się chronić swoją prywatność. W styczniu 2025 roku na palcu Zendayi pojawił się okazały pierścionek z diamentem, co wywołało falę spekulacji o zaręczynach. Mimo to przez wiele miesięcy oboje milczeli, a fani musieli zadowolić się domysłami.

Tom Holland poprawił dziennikarza i zdradził prawdę

Do przełomowego momentu doszło podczas panelu dyskusyjnego The Beverage Forum 2025. Jeden z obecnych dziennikarzy żartobliwie wspomniał spotkanie swojej córki z partnerką aktora, nazywając ją jego "dziewczyną". Holland natychmiast zareagował, prostując z uśmiechem: "Narzeczoną". To krótkie słowo, które padło publicznie, wystarczyło, by potwierdzić zaręczyny i rozwiać wszystkie wątpliwości.

Nagranie szybko obiegło media społecznościowe i w krótkim czasie zdobyło setki tysięcy wyświetleń na TikToku. Internauci nie kryli emocji, komentując, że Holland z dumą nazywa Zendayę swoją narzeczoną i że ich miłość jest szczera i silna.

Zaręczyny Zendayi i Toma Hollanda

Według relacji bliskich parze oświadczyny odbyły się pod koniec 2024 roku, w okresie świąteczno-noworocznym. Tom miał wszystko dokładnie zaplanowane: kupił pierścionek, poprosił rodziców Zendayi o zgodę i zadbał o każdy szczegół. Choć uroczystość była kameralna, to właśnie prostota i romantyzm sprawiły, że moment ten zapisał się w pamięci bliskich.

Pierścionek, który Zendaya z dumą nosi na palcu, pochodzi z kolekcji Jessiki McCormack i według ekspertów zdobi go diament o wadze około pięciu karatów. Aktorka niejednokrotnie prezentowała go podczas publicznych wystąpień, ostatnio na pokazie Louis Vuitton podczas Paris Fashion Week, gdzie błyszczała w srebrnej mini sukience.

Tom Holland i Zendaya - miłość w blasku fleszy

Choć zaręczyny zostały oficjalnie potwierdzone, para wciąż podchodzi z dużą rezerwą do publicznego dzielenia się szczegółami ze swojego życia. Wiadomo, że na horyzoncie nie ma jeszcze planów ślubnych. Stylista Zendayi, Law Roach, w jednym z wywiadów przyznał, że aktorka i jej narzeczony starają się zachować prywatność, dlatego media nie powinny liczyć na spektakularne zdjęcia z ceremonii czy rozbudowane relacje w prasie.

Roach dodał także, że ze względu na intensywny grafik zawodowy, w tym prace Zendayi nad kolejną częścią "Diuny", organizacja ślubu schodzi na dalszy plan. Sama aktorka skupia się obecnie na filmowych projektach, co daje parze czas na spokojne planowanie wspólnej przyszłości.

Historia ich związku pokazuje, że mimo ogromnej popularności można chronić prywatność i budować trwałą relację z dala od medialnego zgiełku. Od 2021 roku, gdy potwierdzili, że są razem, konsekwentnie unikają przesadnego eksponowania życia prywatnego. To sprawia, że każde ich publiczne wyznanie - tak jak to z The Beverage Forum - ma szczególną wagę i staje się prawdziwym wydarzeniem dla fanów na całym świecie.

