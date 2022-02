Bodaj najsłynniejsza na świecie galeria figur woskowych wzbogaciła się właśnie o kolejny eksponat. W mieszczącym się w Londynie Muzeum Madame Tussauds stanęła figura aktorki znanej z bijącego rekordy popularności serialu "Euforia" czy filmów "Diuna", "Spider-Man" oraz "Malcolm i Marie" . Woskowa Zendaya , która zagości na stałe w muzealnej strefie Award Party, ubrana jest w neonowo różowy oversize’owy garnitur, ma gładko zaczesane do tyłu włosy i elegancki, wieczorowy makijaż. Figura nagrodzonej Emmy i Saturnem artystki zostanie zaprezentowana zwiedzającym już w najbliższy piątek.

Woskowa Zendaya w Madame Tussauds

Podobizna aktorki stanęła obok wykonanych z wosku rzeźb takich sław, jak Benedict Cumberbatch, Tom Hardy, Kate Winslet, Brad Pitt czy książę i księżna Sussex. W strefie Award Party znajdują się już figury Dwayne’a "The Rocka" Johnsona, George’a Clooneya, Helen Mirren, Colina Firtha i Angeliny Jolie.



"Zendaya emanuje fajnością, a przy tym mądrze wykorzystuje swój status celebrytki, by z namysłem włączać się do dyskusji na ważne społecznie tematy. Mimo ogromnej sławy wciąż jest sobą, co wszyscy jej fani w niej uwielbiają. A ponieważ krążą plotki, że Zendaya wkrótce sama zostanie mieszkanką Londynu, jest to doskonały moment, by oddać jej hołd w naszym muzeum. Jesteśmy przekonani, że ludzie będą ustawiać się w kolejce, aby "spotkać się" ze swoją idolką" - skomentował decyzję o wyróżnieniu aktorki dyrektor generalny Madame Tussauds, Tim Waters.

Zendaya i Tom Holland przeprowadzają się do Londynu

Wspomniane plotki na temat przeprowadzki Zendayi do stolicy Wielkiej Brytanii od kilku dni przybierają na sile. Niedawno pojawiła się w sieci informacja, że gwiazda "Euforii" i jej chłopak Tom Holland kupili w Londynie dom. Jak szacują zagraniczne media, posiadłość znajdująca się w Richmond, południowo-zachodniej dzielnicy Londynu, może być warta nawet 3 miliony funtów. W tej prestiżowej, uwielbianej przez celebrytów okolicy, swoje domy mają m.in. Mick Jagger, Angelina Jolie i David Attenborough.



Jak podaje "The Mirror", w domu aktorskiej pary jest sześć pokoi, kino i siłownia. Przeprowadzka Zendayi i Hollanda ma się ponoć odbyć jeszcze tego lata. "Są niesamowicie szczęśliwi, że wreszcie kupili pierwszy wspólny dom. Oboje chcieli, by znajdował się w Londynie, gdzie dorastał Tom. To dla nich duży krok" - zdradziła osoba z bliskiego otoczenia gwiazdorskiej pary.

Zendaya: Jestem już dorosła! 1 / 10 Zendaya urodziła się 1 września 1996 roku w Oakland, w stanie Kalifornia, jako jedyne dziecko Claire Stoermer i Kazembe Ajamu (Colemana), ale ma pięcioro starszego przyrodniego rodzeństwa od strony ojca. Jej mama ma pochodzenie szkocko-niemieckie, a tato jest Afroamerykaninem. Jej imię wywodzi się od słowa Tendai oznaczającego w języku shona "w podzięce". Źródło: Getty Images Autor: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic udostępnij

