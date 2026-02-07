Żegnamy uznanego filmowca. Miał zaledwie 49 lat

Piotr Kmiecik był uznanym i docenianym montażystą filmowym. Jego praca była zauważana i nagradzana, niestety odszedł zbyt szybko. Miał zaledwie 49 lat.

Piotr Kmiecik: montażysta hitów

Jak podaje Film Polski na Facebooku, Piotr Kmiecik dwukrotnie odbierał nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - za montaż filmów "Chrzest" (2010) Marcina Wrony i "Kos" (2024) Pawła Maślony.

W swojej filmografii miał takie tytuły jak: "Znachor" (2023) i "Napad" (2024) Michała Gazdy, "Simona Kossak" (2024) Adriana Panka czy "Zapiski śmiertelnika" (2025) Macieja Żaka, który wszedł do kin w ubiegłym tygodniu.

Montował również seriale telewizyjne, m.in. "Odwróceni" (2007), "Wataha" (2017 - 2019), "Klangor" (2022), "Emigracja XD" (2023), "Idź przodem, bracie" (2024) oraz "Porządny człowiek" (2025).

11 lutego swoją premierę na Netfliksie będzie miał serial "Ołowiane dzieci" Macieja Pieprzycy, który także montował Piotr Kmiecik.