Zapowiedź "Avengers: Doomsday" potwierdza powrót uwielbianego bohatera

"Avengers: Doomsday" ma być podsumowaniem czwartej, piątej i szóstej fazy serii. W głównego przeciwnika superbohaterów, Doktora Dooma, wcieli się znany z roli Iron Mana Robert Downey Jr. W obsadzie znaleźli się aktorzy z serii o Mścicielach, między innymi Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Ant-Man), Anthony Mackie (Sam Wilson/Kapitan Ameryka) i Florence Pugh (Yelena Belova/Czarna Wdowa), a także powracające po latach gwiazdy "X-Men": Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto) i Alan Cumming (Nightrcrawler).

Chris Evans zapewniał, że nie zagra już Kapitana Ameryki

Chociaż potwierdzona lista płac liczy prawie trzydzieści nazwisk, fani liczą, że w filmie pojawią się także niezapowiedziane dotąd postaci z bogatej herosów i złoczyńców biblioteki Marvela. Wśród nich był wymieniany między innymi Steve Rogers, czyli pierwszy Kapitan Ameryka. Bohatera ostatni raz widzieliśmy w "Avengers: Koniec gry" z 2019 roku. W finale przeniósł się on w czasie do lat 50. XX wieku, by rozpocząć wspólne życie ze swoją ukochaną Peggy Carter.

Wcielający się w Rogersa Chris Evans wielokrotnie mówił, że "Koniec gry" był jego ostatnim występem w tej roli. Aktor powrócił do Kinowego Uniwersum Marvela w "Deadpoolu & Wolverinie" z 2024 roku. Wcielił się jednak w inną postać – Johnny’ego Storma/Ludzką pochodnię z Fantastycznej Czwórki, którego wykreował w dwóch filmach Tima Story’ego z lat 2005-2007.

"Avengers: Doomsday". Chris Evans powraca jako Steve Rogers

W zapowiedzi, która jest emitowana przed trzecim "Avatarem", widzimy Rogersa jadącego na motocyklu. W kolejnej scenie trzyma on małe dziecko. Następnie pojawia się napis "Steve Rogers powróci w ‘Avengers: Doomsday’". Po nim na ekranie pojawia się zegar, odliczający czas do premiery.

"Avengers: Doomsday". Kiedy premiera?

"Avengers: Doomsday" wejdzie do kin na całym świecie 18 grudnia 2026 roku. Z kolei 17 grudnia 2027 roku swą premierę będzie miał finał szóstej fazy Kinowego Uniwersum, czyli "Avengers: Secret Wars". Za kamerą obu produkcji stanęli bracia Joe i Anthony Russo, twórcy poprzednich odsłon serii: "Wojny bez granic" i "Końca gry".