Czy znasz wszystkie rodzaje pisanek, które pojawiają się w polskich koszykach? A może zastanawiasz się, z którą pisanką masz najwięcej wspólnego? Bohaterowie filmu "Zając Max: Misja pisanka" szykują się na najbardziej pracowity weekend w roku. To idealny moment by sprawdzić, które jajka powinny zagościć na naszych stołach.

"Zając Max: Misja pisanka" już w kinach

"Zając Max: Misja pisanka" to druga część familijnej opowieści o futerkowych bohaterach, pisankach i wielkanocnej magii - "Zając Maks ratuje Wielkanoc" .



Młody, ale odważny Zając Max zostaje wybrany przez magiczną Złotą Pisankę, aby dołączyć do Zajęczej Akademii i rozpocząć trening Mistrza. Wspólnie ze swoimi przyjaciółmi będzie mógł odkryć super moce, które pozwolą mu chronić Wielkanoc. Niestety tuż przed pierwszym treningiem dzieje się coś niewyobrażalnego - Złota Pisanka, które jest źródłem całej świątecznej magii, traci swój blask i staje się czarna...



Nadchodząca Wielkanoc jest w wielkim niebezpieczeństwie. Za wszystkim stoi były uczeń Zajęczej Akademii oraz dobrze wszystkim znana rodzinka lisów. Max wspólnie ze swoją najlepszą przyjaciółką zrobią wszystko co w ich mocy, aby ocalić Wielkanoc. Jedynym ratunkiem okazuje się... jeden z lisów. Czy można zaufać komuś, kto na co dzień obnosi się z rudą kitą? Oto początek wielkiej przygody, ale też lekcji o tolerancji i przyjaźni.



Przygotowując się do świąt, przypomnijmy sobie, jakie są rodzaje pisanek!



Jakie są rodzaje pisanek?

Kraszanka

Najpopularniejszy rodzaj pisanki - w dużym uproszczeniu to po prostu jajko zabarwione na dany kolor. Kraszanki mogą też być nieco bardziej skomplikowane - staropolskim zwyczajem płynnym woskiem rysuje się wzory na skorupce. Obecnie w sklepach można dostać ogromny wybór barwników do malowanek, ale tradycyjnie do uzyskania różnych kolorów skorupek używało się naturalnych składników: buraka (różowy), młodego żyta (zielony), skorupek cebuli (brązowy), czy płatków nagietka (niebieski) lub łupiny orzecha włoskiego (złoty).

Drapanka

Pisanka, której wzory wydrapywane są ostrym narzędziem na zabarwionej wcześniej skorupce jajka. Najbardziej znane drapanki to kroszonki pochodzące z Górnego Śląska. Misterne, koronkowe wzory wydrapuje się na wydmuszkach i zabezpiecza lakierem.

Zdjęcie Kadr z filmu "Zając Max: Misja pisanka" / materiały prasowe

Oklejanka

Skorupka tej wydmuszki oklejana jest płatkami kwiatów, nitką, włóczką, tkaniną, koronką... Pisankę może też być oklejona skrawkami kolorowego, błyszczącego papieru - wówczas jest to nalepianka, która tradycyjnie wywodzi się z Krakowa lub Łowicza i okolic.

Ażurka

Najbardziej misterna z pisanek! Ażurkę wykonuje się skorupce wysokoobrotowym wiertłem z wydmuszki wycinając fragmenty skorupki tak, by stworzyć piękne wzory dające złudzenie trójwymiarowej koronki. Zdobienie skorupki jest bardzo pracochłonne i wymaga najwyższej ostrożności - wielogodzinną pracę można zaprzepaścić jednym złym ruchem.

Pisanka batikowa

Pisanki zdobione tą techniką to jajka barwione wielokrotnie, często zdobiona wieloma kolorami i o misternych wzorach. Batik polega na nanoszeniu rozgrzanego wosku na skorupkę jajka za pomocą łepka od szpilki umieszczonej w drewnianym uchwycie. Pokryte woskiem jajko jest barwione, następnie osuszane i ponownie zdobione woskiem aż do uzyskania przepięknego efektu. Na samym końcu usuwa się wosk, dzięki czemu ukryte pod nim kolory uzyskują żywsze barwy.

