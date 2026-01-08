Elizabeth Hurley i Billy Ray Cyrus: pierwsze spotkanie

Elizabeth Hurley i Billy Ray Cyrus spotkali się po raz pierwszy w 2022 roku na planie świątecznego filmu "Rajskie święta". Choć wcześniej nie mieli okazji się poznać, aktorka od lat śledziła karierę piosenkarza. Nie kryła także, że rolę we wspomnianej produkcji przyjęła przede wszystkim ze względu na udział idola.

"Mój syn oglądał 'Hannah Montana' cały czas, więc oczywiście robiłam to razem z nim. Znałam Billy'ego Raya naprawdę dobrze z tego serialu i oczywiście z jego muzyki. To był duży plus" - wyznała w rozmowie z Movieweb.

Na początku nic nie zwiastowało, że relacja przemieni się w głębsze uczucie. Choć zaczęli darzyć się sympatią, po realizacji filmu ich drogi się rozeszły. Cyrus był wówczas zaręczony z młodszą o 27 lat piosenkarką Firerose, z którą w 2023 roku stanął na ślubnym kobiercu. Po niecałym roku małżeństwo zdecydowało się jednak na rozstanie. Muzyk przeżywał trudne chwile, ale według anonimowego informatora to właśnie Hurley okazała gwiazdorowi duże wsparcie.

"Zawsze iskrzyło między nimi, ale odezwał się ponownie w zeszłym roku, gdy jego trzecia żona odeszła po siedmiu miesiącach małżeństwa. Miał naprawdę trudny czas, ale ona była przy nim, pomagając mu wszystko odmienić" - przekazano w rozmowie z "The Sun".

Uczucie kwitnie. Oboje są zakochani po uszy

W Niedzielę Wielkanocną 2025 roku Hurley zamieściła na Instagramie wymowne zdjęcie, które wywołało falę gratulacji w komentarzach. Na romantycznym kadrze można zobaczyć, jak Cyrus całuje ukochaną w policzek. Od tamtego czasu para pojawia się razem na wydarzeniach branżowych i nie kryje już swojego uczucia.

Aktorka niedawno wyznała, że jest bardzo szczęśliwa u boku piosenkarza i cieszy się, że ich dzieci również dobrze się dogadują. Hurley ma jednego syna, Damiana. Cyrus natomiast jest ojcem sześciorga dzieci. Przypomnijmy, że przez niemal 30 lat był mężem Tish Cyrus, z którą doczekał się Miley, Braisona i Noah. Po ślubie adoptował potomstwo ukochanej z wcześniejszej relacji: Brandi i Trace'a. Ma również syna, Christophera Cody'ego, który jest owocem związku z Kristin Luckey.

"Damian i Miley się poznali, dzieci Billy'ego są wspaniałe, a Billy spędza dużo czasu z Damianem. Wszyscy kochają wszystkich, to cudowne" - mówiła Hurley w jednym z wywiadów.

Choć aktorka mieszka na stałe w Wielkiej Brytanii, a Cyrus w Stanach Zjednoczonych (Tennessee), starają się spędzać ze sobą jak najwięcej czasu.

