X-Men powracają w zwiastunie "Avengers: Doomsday"

W krótkim zwiastunie możemy zobaczyć między innymi Patricka Stewarta, który wciela się w Charlesa Xaviera/Profesora X od 2000 roku. Ostatni raz widzieliśmy go w "Doktorze Strange w multiwersum obłędu" z 2022 roku.

Wideo "Avengers: Doomsday", teaser 3 - X-Men

Obok niego pojawiają się Ian McKellen jako Erik Lehnsherr / Magneto i James Marsden jako Scott Summers/Cyclops. Obaj po raz ostatni wcielili się w swoje postaci w filmie "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie" z 2014 roku. W jednym ujęciu w tle widzimy także nogi znanych z tamtej produkcji Sentineli, ogromnych robotów mających za zadanie tropienie mutantów.

W "Avengers: Doomsday" zobaczymy także innych aktorów związanych z serią "X-Men": Kelseya Grammera (Hank McCoy/Beast), Alana Cumminga (Kurt Wagner/Nightcrawler) i Rebeccę Romijn (Raven Darkhölme/Mystique). W obsadzie znalazł się też Channing Tatum jako Remy LeBeau/Gambit. Aktor zadebiutował w tej roli w filmie "Deadpool & Wolverine" z 2023 roku.

"Avengers: Doomsday". Gwiazdorska obsada filmu

Oprócz X-Men w "Avengers: Doomsday" pojawią się między innymi Thor (Chris Hemsworth), Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd), Sam Wilson/Kapitan Ameryka (Anthony Mackie), Yelena Belova/Czarna Wdowa (Florence Pugh), Sue Storm/Niewidzialna Kobieta (Vanessa Kirby) i Steve Rogers/Kapitan Ameryka (Chris Evans). W pierwszej zapowiedzi potwierdzono powrót Chrisa Evansa do roli Steve’a Rogersa. Z kolei Robert Downey Jr. wcieli się w Doktora Dooma, głównego antagonistę filmu.

"Avengers: Doomsday". Kiedy premiera?

"Avengers: Doomsday" wejdzie do kin na całym świecie 18 grudnia 2026 roku. Z kolei 17 grudnia 2027 roku swą premierę będzie miał finał szóstej fazy Kinowego Uniwersum Marvela, czyli "Avengers: Secret Wars". Za kamerą obu produkcji stanęli bracia Joe i Anthony Russo, twórcy poprzednich odsłon serii: "Wojny bez granic" i "Końca gry".