Zahara Jolie-Pitt zaczyna naukę w prestiżowym miejscu

"To bardzo szczególne miejsce, dlatego to wielki zaszczyt mieć członka rodziny, który jest uczniem Spelmana" - pochwaliła się dumna mama.



Angelina Jolie opublikowała na Instagramie post, w którym podzieliła się z fanami ważną dla jej rodziny nowiną. 17-letnia córka gwiazdy wkrótce wyjedzie do Atlanty, by rozpocząć naukę w mieszczącym się tam prestiżowym żeńskim college’u.

"Zahara i jej siostry ze Spelmana! Gratuluję wszystkim uczennicom, które w tym roku zaczną się tu uczyć. To bardzo szczególne miejsce, dlatego to wielki zaszczyt mieć członka rodziny, który jest uczniem Spelmana" - wyjawiła Jolie w podpisie fotografii, na której jej pociecha pozuje uśmiechnięta w towarzystwie nowych koleżanek.



Reklama

Instagram Post

Kolegium sztuk wyzwolonych Spelman College ułatwia dostęp do edukacji

Kolegium sztuk wyzwolonych Spelman College to placówka należąca do HBCU (Historically Black Colleges and Universities) - grupy uczelni i szkół wyższych, które powstały w odpowiedzi na wprowadzenie w Stanach Zjednoczonych segregacji rasowej. Powołane wówczas do życia instytucje szkolnictwa wyższego miały ułatwić afroamerykańskiej młodzieży dostęp do edukacji. Zahara pochodzi z Etiopii - Jolie i Pitt adoptowali ją w 2005 roku, gdy miała sześć miesięcy.

Fani entuzjastycznie przyjęli post aktorki. "To, że posłałaś córkę do Spelmana sprawia, że kocham cię jeszcze bardziej" - skomentowała wpis gwiazdy jedna z użytkowniczek serwisu. "Zawsze podziwiałam to, w jaki sposób wychowujesz swoje dzieci, zwłaszcza te adoptowane" - dodała inna.

Gwiazdorska para, która rozwiodła się trzy lata temu i wciąż toczy walkę o opiekę nad dziećmi, wychowuje jeszcze piątkę pociech - urodzonego w Kambodży Madoxa, pochodzącego z Wietnamu Paxa Thiena, a także biologiczną córkę Shiloh oraz bliźniaki Knoxa i Vivienne. Najstarszy syn Jolie i Pitta w 2019 roku rozpoczął studia na Yonsei University w Seulu, który uznawany jest za jedną z trzech najlepszych uczelni w Korei Południowej.

W jednym z wcześniejszych wywiadów Jolie wyznała, że bardzo ważne jest dla niej to, by Zahara i jej bracia dorastali w duchu szacunku dla swoich korzeni. Aktorka podkreśliła, że wychowywanie dzieci o kolorze skóry innym niż biały tym boleśniej uświadomiło jej skalę systemowego rasizmu w USA.



"Czymś doprawdy nie do zniesienia jest świadomość, że ten system chroni mnie, białą kobietę, ale nie chroni już mojej córki, synów i wielu innych ludzi w tym kraju. Musimy wywierać nacisk na polityków i zacząć działać, by zakończyć erę niesprawiedliwości" - zaznaczyła laureatka Oscara.

Pitt i Jolie z szóstką swoich dzieci 1 / 7 Źródło: Agencja FORUM udostępnij

Zobacz też:

"Dziewczyny z Dubaju" hitem, ale Doda została z niczym!

Brad Pitt kończy karierę? Podobno został źle zrozumiany

"Purpurowe serca": Polacy pokochali nowy hit Netfliksa

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film .