Zagrała w nowym slasherze A24. Będzie walczyć z jednorożcem!

Kiedy absurdalny humor spotyka mroczne sekrety i dreszcz grozy, powstaje "Death of a Unicorn" - nadchodzący film Alexa Scharfmana, który ma szansę stać się jednym z najbardziej intrygujących dzieł gatunku czarnej komedii. W sieci pojawił się właśnie pierwszy zwiastun tej produkcji.

"Death of a Unicorn" - o czym jest film?

Film opowiada historię Elliota (Paul Rudd) i jego córki Ridley (Jenna Ortega), którzy w drodze na biznesowe spotkanie z szefem rodziny Leopoldów przypadkowo potrącają jednorożca. Jak się okazuje, zwierzę jest źródłem nie tylko magicznych właściwości leczniczych, ale i śmiertelnego zagrożenia. W miarę jak Leopoldowie - w tym boss Dell i jego bliscy - próbują wykorzystać potencjał stworzenia, odkrywają przerażające konsekwencje swoich działań.

Do gwiazdorskiej obsady dołączyli również Richard E. Grant, Téa Leoni, Will Poulter oraz Anthony Carrigan, co zapowiada świetne aktorskie kreacje w tej niecodziennej mieszance gatunków. Produkcja filmu rozpoczęła się latem 2023 roku na Węgrzech i miała miejsce mimo trwającego wtedy strajku, dzięki niezależnemu statusowi studia A24.

Za ścieżkę dźwiękową odpowiada legendarny John Carpenter wraz z Codym Carpenterem i Danielem Daviesem.

Premiera została zaplanowana na początek 2025 roku.

