"Gran Turismo": film na podstawie popularnej gry

Gran Turismo to seria gier wyścigowych, która przyciąga miliony fanów na całym świecie. Jednym z graczy i pasjonatów wyścigów jest Jann Mardenborough (w filmie grany przez Arhie Madekwe). Pochodzący z robotniczej rodziny z Walii, młody mężczyzna jest zupełnie pochłonięty grą, która przesłania mu prawdziwy świat i życie. W tym samym czasie, specjalista od marketingu Danny Moore (grany przez Orlando Blooma) przekonuje władze Nissana do zorganizowania konkursu Gran Turismo Academy, w którym zwycięzca turnieju ma zostać prawdziwym kierowcą w teamie Nissana. Jann dostaje szansę zmierzyć się z najlepszymi graczami na wirtualnym torze wyścigowym, gdzie nagrodą jest dołączenie do elitarnej drużyny w realnym świecie. Jak potoczą się losy młodego bohatera gier komputerowych?

Film o budżecie wynoszącym 60 mln dolarów zarobił z box office drugie tyle - ponad 120 mln na całym świecie. Za reżyserię odpowiada Neill Blomkamp, znany z takich produkcji jak "Dystrykt 9" czy "Elizjum".

"Gran Turismo" w telewizji. Gdzie i o której oglądać?

Film "Gran Turismo" zostanie wyemitowany dzisiaj, 14 kwietnia o godz. 20.15 w Polsacie.