Zagrała główną rolę w światowym hicie. Teraz pracuje nad filmem jakiego w Polsce nie było

"Pojedynek": Polska superprodukcja z międzynarodową obsadą

Trwają prace na polską superprodukcją z gwiazdorską, międzynarodową obsadą. "Pojedynek" to opowieść, która zadowoli zarówno fanów trzymających w napięciu dreszczowców, jaki i miłośników historii. Film w reżyserii Łukasza Palkowskiego wraca do pełnych chaosu chwil z 1939 roku. Tysiące Polaków, śmietanka inteligencji i artystów, odosobnionych w dawnym klasztorze, codziennie poddawana jest brutalnej indoktrynacji. Wszystko po to, by przeszli na stronę wroga.

W centrum wydarzeń znajduje się ambitny rosyjski agent Wasilij Zarubin (w tej roli Aidan Gillen, gwiazdor "Gry o tron" i "Peaky Blinders"), który stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego z artystów - światowej sławy pianisty, cieszącego się ogromnym szacunkiem współosadzonych (postać grana przez jednego z najzdolniejszych polskich aktorów, Jakuba Gierszała). Zarubin jest przekonany, że poddanie się Karola Grabowskiego będzie skutkować przeciągnięciem na rosyjską stronę całej grupy. Pomiędzy rosyjskim agentem i młodym pianistą rozpoczyna się podstępna, psychologiczna gra. Rodzi się pytanie - czy ambitny artysta, kochający ojciec i mąż, może wygrać pojedynek z człowiekiem, za którym stoi potęga i perfidia wrogiego systemu?

"Pojedynek" to film, jakiego w Polsce jeszcze nie było. O tym, że na produkcję warto czekać, przekonaliśmy się na własne oczy, kiedy ekipa filmu zaprosiła nas na plan. Odwiedziliśmy ich w trakcie zdjęć pod Warszawą. Ogromny budżet, jakim dysponują, widoczny jest od razu. Sceny kręcone są w istniejących lokalizacjach historycznych, a scenografowie, kostiumografowie i rekwizytorzy dbają nawet o najmniejsze szczegóły. Wrażenie robi też gwiazdorska obsada filmu. W "Pojedynku" zobaczymy zarówno polskie, jak i hollywoodzkie gwiazdy. W rolach głównych wystąpią m.in. Jakub Gierszał, Bogusław Linda, Julia Pietrucha i Antoni Pawlicki oraz doskonale znany z "Gry o tron" i "Peaky Blinders" Aidan Gillen. Jakubowi Gierszałowi będzie partnerować Anna Próchniak, którą niedawno oglądaliśmy w światowym hicie "Tatuażysta z Auschwitz". Mieliśmy okazję porozmawiać z nią na planie "Pojedynku".

Łukasz Palkowski, Anna Próchniak

Anna Próchniak opowiada nam o filmie "Pojedynek"

Anna Próchniak zwróciła na siebie uwagę międzynarodowej publiczności za sprawą "Tatuażysty z Auschwitz". W serialowym hicie SkyShowtime wcieliła się w postać głównej bohaterki, Gity. W rozmowie z Interią opowiedziała o swojej nowej kreacji aktorskiej.

"W filmie Łukasza Palkowskiego 'Pojedynek' gram żonę głównego bohatera granego przez Kubę Gierszała, Annę Grabowską. Kobietę o silnym charakterze, żyjącą w niepewnych czasach, która musi sobie poradzić z trudnościami. Czy sobie poradzi? Zobaczmy na ekranie" - zdradziła nam Anna Próchniak.

Postać Anny Grabowskiej to kolejna silna postać na koncie aktorki. Podczas rozmowy zapytaliśmy, co wyjątkowego widzi w takich bohaterkach i czy chce coś szczególnego przekazać kobietom takimi portretami.

"To dobre pytanie. Chciałabym przekazać kobietom, że mają w sobie siłę i mogą z niej korzystać. Wierzę w to, że kobieta nie musi być dodatkiem do mężczyzny, jak to często bywało. Na szczęście to się zmienia. Mamy coraz więcej scenariuszy, w których kobiety są odrębnymi bytami, na równych prawach. O to walczę poprzez moje bohaterki. Jesteśmy ciekawe i silne. Mamy dużo do powiedzenia. Nie mamy się czego bać" - wyznała Próchniak

Aktorka nie mogła za dużo zdradzić o pojedynku i grze psychologicznej, której doświadczymy na ekranie, ale uchyliła rąbka tajemnicy.

"Spotyka się dwóch bardzo silnych i różnych mężczyzn. Ten pojedynek jest bardzo ciekawy" - powiedziała tajemniczo Próchniak, zachęcając do tego, by w 2025 roku udać się na “Pojedynek" do kina.

Co jeszcze powiedziała nam aktorka?

