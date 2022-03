Błyskotliwa, ale samotna pisarka Loretta Sage (Sandra Bullock) pisze popularne powieści romantyczno-przygodowe, na okładkach których występuje model, Alan (Channing Tatum). Alan tak się wczuł w rolę, że naprawdę myśli, że jest "Dashem" z powieści.



Wideo Zaginione miasto - w kinach od 1 kwietnia. Materiał z filmu.

"Zaginione miasto": O czym opowiada film?

Podczas trasy promującej swoją nową książkę Loretta zostaje porwana przez ekscentrycznego miliardera (Daniel Radcliffe), który ma nadzieję, że uda jej się doprowadzić go do skarbu starożytnego, zaginionego miasta z ostatniej powieści Loretty. Chcąc udowodnić, że Allan może być bohaterem w prawdziwym życiu, model wyrusza na ratunek. Wciągnięta w nieprawdopodobną przygodę w dżungli para będzie musiała współpracować, aby przetrwać.



Twórcy "Zaginionego miasta" nie unikają porównań do filmu "Miłość, szmaragd i krokodyl" i mają pełną ich świadomość. "Teraz nie kręci się już takich filmów. Przekonamy się więc, czy jesteśmy w stanie zaprezentować nową wersję takiego gatunkowego kina" - powiedział Channing Tatum w rozmowie z "Entertainment Weekly".



Z kolei jego partnerka na planie podkreślała, że w stosunku do filmu Zemeckisa dokonana została jedna wyraźna zmiana. Tym razem to kobieta będzie prawdziwą "heroiną", a mężczyzna u jej boku będzie miał więcej z tchórza niż z bohatera. "Dlatego jest w tym taka frajda. Bierzesz stare schematy i je odwracasz. Fajnie jest się bawić tą narracją mężczyzna-kobieta, bo można postawić ją na głowie. Nie są to już czasy, gdy kobiety miały swoje określone ekranowe role, a mężczyźni swoje. Teraz można w tym zamieszać i stworzyć zupełnie nową dynamikę. I właśnie to robimy" - stwierdziła Bullock.

Epizodyczną rolę zagra także Brad Pitt, który w trakcie czterech dni zdjęciowych wziął także udział w kaskaderskich scenach. Zarówno Bullock, jak i Tatum zgadzają się, że występ Pitta będzie największą atrakcją filmu.



Nagi Channing Tatum

W jednej ze scen filmu "Zaginione miasto" Channinga Tatuma zobaczymy bez ubrania. "Był całkiem goły i tylko przód miał zasłonięty skarpetką" - opowiada jeden z reżyserów Adam Nee.

"Channing Tatum wchodzi do dżungli. Musi zdjąć ubranie. A my nakładamy pijawki na jego tyłek i plecy. A to dopiero drugi dzień zdjęć" - wspomina Adam Nee.

W materiale promującym film o krępującym epizodzie opowiedział także Channing Tatum



"Wszedłem na plan z pijawkami, które przylepiono do mojego tyłka. A jeszcze nie poznałem ludzi na planie. Więc pomyślałem: 'Dobra, pokażę dziś goły tyłek" - wspomina aktor. "Sandra Bullock prowadzi długi monolog w obliczu pewnej części mojego ciała" - dodaje Tatum.

Premiera filmu "Zaginione miasto" została zaplanowana na 1 kwietnia 2022 roku. Obraz reżyserują Aaron i Adam Dee. Scenariusz filmu napisali Seth Gordon i Dana Fox. Na ekranie, obok Tatuma, Bullock i Pitta, zobaczymy też: Daniela Radcliffe'a, Patti Harrison, Oscara Nuneza i Da’Vine'a Joya Randolpha.



