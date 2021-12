Zadra to utalentowana dziewczyna z blokowiska, która walczy o uznanie na rapowej scenie. Choć wydaje się być zwykłą nastolatką, przed mikrofonem zyskuje niesamowitą energię i charyzmę, dzięki którym może porwać tłumy. Jednak w środowisku pełnym testosteronu ciężko o miejsce dla takich, jak ona. Zadra walczy o marzenia, ale przede wszystkim o lepsze jutro dla swojej rodziny. Mimo to, muzyka nie jest wszystkim, bo na życie głównej bohaterki kluczowy wpływ będzie miała miłość.



Za reżyserię odpowiada Grzegorz Mołda, którego poprzedni krótki film "Koniec widzenia" był nominowany do Złotej Palmy na festiwalu w Cannes. Scenariusz napisała Monika Powalisz, współautorka m. in. serialu "Belfer". W tytułowej roli występuje Magdalena Wieczorek (po raz pierwszy w głównej roli), a partnerują jej m. in. Jakub Gierszał , Magdalena Różczka oraz Ignacy Liss. Zaskoczeniem dla widzów będzie udział Margaret, gwiazdy muzycznej, która stawia swoje pierwsze kroki w filmie.



"Z jednej strony moja postać jest Zadrą - scenicznym zwierzęciem i królową sceny. Z drugiej jest Sandrą - dziewczyną z osiedla, która próbuje związać koniec z końcem. Zadra walczy o szacunek i fejm, Sandra o miłość i o rodzinę. Żeby znaleźć szczęście i spełnienie, te dwie postaci i ich pragnienia muszą się połączyć. Wydaje się to niemal niemożliwe - tak o swojej postaci mówi Magdalena Wieczorek.



Za muzykę w filmie odpowiada producent 1988 (osiem-osiem), czyli Przemysław Jankowiak, współtwórca kultowego duetu Syny, znany również ze współpracy z legendą polskiego rapu - Włodim. Jankowiak związany jest z wytwórnią Def Jam Recordings Poland. Specjalnie do filmu powstało kilkanaście utworów z udziałem Magdaleny Wieczorek oraz Jakuba Gierszała. Teksty "Zadry" napisał Michał "Żyto" Żytniak, artysta, który nagrywał dla wytwórni Asfalt Records oraz Prosto.



"Zadrę" produkuje TFP na zlecenie Telewizji Polsat, Cyfrowego Polsatu oraz Polkomtela. Za dystrybucję w kinach odpowiada Dystrybucja Mówi Serwis. Film trafi do kin pod koniec 2022 roku.

