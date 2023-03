"Zadra": Dziewczyna w świecie rapu. Pierwszy taki polski film

"Zadra" to opowieść o utalentowanej dziewczynie, która realizując swoje marzenia, walczy o sukces w męskim świecie rapu. W drodze na szczyt jednak traci z oczu to, co najważniejsze - siebie i najbliższych. Będzie musiała na nowo zbudować swój świat, który stworzy już na własnych zasadach.

"Zadra": Gwiazdy w obsadzie

W tytułowej roli magnetyczna Magdalena Wieczorek - jedna z najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia, nominowana za swoją kreację do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego.



Reklama

"Z jednej strony moja postać jest Zadrą - scenicznym zwierzęciem i królową sceny. Z drugiej jest Sandrą - dziewczyną z osiedla, która próbuje związać koniec z końcem. Zadra walczy o szacunek i fejm, Sandra o miłość i o rodzinę. Żeby znaleźć szczęście i spełnienie, te dwie postaci i ich pragnienia muszą się połączyć. Wydaje się to niemal niemożliwe - tak o swojej postaci mówi Magdalena Wieczorek.

"Praca na planie 'Zadry' byłą dla mnie dużym wyzwaniem i niesamowitym doświadczeniem. Uważam, że to wyjątkowy film. Opowiada o młodych ludziach, ich emocjach, buncie i drodze do spełnienia marzeń. Myślę, że wiele osób będzie mogło utożsamić się z przedstawioną w nim historią - podkreśla aktorka.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zadra”: Jakub Gierszał o roli Motyla. Dlaczego zdecydował się zagrać rapera? INTERIA.PL

Gwiazdę rapu, Motyla, zagrał Jakub Gierszał , dla którego to pierwsza rola w filmie muzycznym. Oboje na potrzeby produkcji przeszli niezwykłe metamorfozy i na ekranie momentami są nie do rozpoznania. Hipnotyzują nie tylko swoim wizerunkiem, grą, ale także głosem. W "Zadrze" usłyszymy ich autentyczne wykonania rapowych numerów.

"Myślę, że dużą siłą tego filmu jest to, że opowiada on historię młodej, zdeterminowanej dziewczyny. Jej świat wewnętrzny świetnie oddają, napisane przez Żyta, teksty numerów, które rapuje Magda Wieczorek. Zadra to trochę taki hip-hopowy musical. Coś, co rzadko spotykane jest w kinie" - opowiada Gierszał.

"Zadra" 1 / 5 Zadra to utalentowana dziewczyna z blokowiska, która walczy o uznanie na rapowej scenie. Choć wydaje się być zwykłą nastolatką, przed mikrofonem zyskuje niesamowitą energię i charyzmę, dzięki którym może porwać tłumy. Jednak w środowisku pełnym testosteronu ciężko o miejsce dla takich, jak ona. Zadra walczy o marzenia, ale przede wszystkim o lepsze jutro dla swojej rodziny. Mimo to, muzyka nie jest wszystkim, bo na życie głównej bohaterki kluczowy wpływ będzie miała miłość. Źródło: materiały prasowe Autor: Dawid Olczak

W obsadzie znaleźli się również: Magdalena Różczka , Ignacy Liss , a także debiutująca na wielkim ekranie Margaret .

"Uważam, że robienie filmu o raperce to kontrowersyjny, ale też odważny pomysł. Dziewczyny w tej branży nie mają łatwo. Często zderzają się ze ścianą. Próbuje się je przekonać, że hip-hop to nie jest ich podwórko" - przyznaje Margaret, która w "Zadrze" wcieliła się w Justi - przyjaciółkę głównej bohaterki.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zadra x Motyl - "Sen" (klip z filmu "Zadra") materiały prasowe

"Zadra": O czym opowiada film?

Sandra Kwiecik, czyli tytułowa Zadra, ma osiemnaście lat i głowę pełną marzeń. Bardzo chce zostać cenioną raperką, więc każdą wolną chwilę poświęca muzyce. Rymuje o tym, co czuje i jak wygląda jej codzienność. Dorabia w kawiarni jako kelnerka, by wesprzeć matkę samotnie wychowującą ją i jej młodszego brata - Witka. Jej życie zmienia się, kiedy poznaje Motyla - najbardziej rozchwytywanego rapera w kraju.



Zdjęcie Magdalena Wieczorek na plakacie "Zadry" / materiały prasowe

Za reżyserię odpowiada utalentowany Grzegorz Mołda , nominowany do tegorocznych nagród Empiku. Twórca ma na już na koncie doceniony przez krytyków film fabularny "Matecznik" z 2022 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "PrzeVODnik": Grzegorz Mołda o filmie "Zadra" POLSAT GO

Muzykę do filmu stworzył nagrodzony ostatnio Paszportem Polityki producent 1988, czyli Przemysław Jankowiak - współtwórca kultowego duetu Syny, który partnerował niedawno Monice Brodce przy jej minialbumie "Sadza". Jankowiak związany jest z wytwórnią Def Jam Recordings Poland. Teksty do wykonywanych przez aktorów w "Zadrze" numerów napisał Michał "Żyto" Żytniak - artysta, który nagrywał dla wytwórni Asfalt Records oraz Prosto.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zadra" [klip] materiały prasowe

"Zawsze chciałem tworzyć muzykę do filmu i tutaj się spełnia moje marzenie. Staraliśmy się jak najwięcej wiarygodności przekuć na scenariusz" - mówi Przemysław Jankowiak (1988). "Z Magdą Wieczorek spędziliśmy trochę czasu w studio. Na początku miałem wiele obaw, bo polskie kino nie ma wybitnych osiągnięć, jeśli chodzi o ekranizacje opowieści o hip-hopie. Tymczasem na pierwszej sesji studyjnej uznałem, że Magda jest to odpowiednia osoba na właściwym miejscu. Świetnie się z nią pracowało. Jestem zachwycony tym, w jaki sposób i z jakim przekonaniem prezentuje utwory przed kamerą".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zadra”: Margaret o pracy na planie filmowym i swojej aktorskiej przyszłości INTERIA.PL

"Zadrę" wyprodukowało TFP na zlecenie Telewizji Polsat, Cyfrowego Polsatu oraz Polkomtela. Za wprowadzenie produkcji do kin odpowiada Dystrybucja Mówi Serwis.