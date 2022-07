Aktor pojawił się na imprezie Comic-con w San Diego, gdzie wziął udział w panelu poświęconym nowej produkcji, "Gremlins: Secrets of the Mogwai", która w przyszłym roku ukaże się na serwisie streamingowym HBO Max oraz na kanale Cartoon Network. I to właśnie na konwencie miłośników popkultury wyjawił, że jest częścią nowej odsłony "Gremlinów".

"Nie mogę powiedzieć zbyt wiele. Jeśli jednak akcja serialu rozgrywa się w Chinach lat 20., to nie gram Billy'ego, ponieważ nie było go jeszcze na świecie" - zwrócił się do obecnych na spotkaniu fanów, cytowany przez serwis Deadline. "Gram nową, fajną postać. To była naprawdę zabawna i niesamowita praca z ekipą kreatywnych ludzi, którzy świeżym okiem spojrzeli na serię i jej mitologię. Kto wie, co nowego zamierzają do niej dodać? Jakąś nową transformację albo regułę? Myślę, że fanom Gremlinów to się spodoba" - stwierdził.

"Gremlins: Secrets of the Mogwai": O czym opowie serial?

W "Secrets of the Mogwai" zobaczymy Pana Winga, Chińczyka, który w pierwszej części filmu prowadził sklep z antykami i który był właścicielem włochatego zwierzątka Gizmo. Tutaj jednak ma on 10 lat. Akcja rozpoczyna się w Szanghaju, lat 20. XX wieku. Pewnego dnia Wing spotyka Gizmo. Wraz z uliczną złodziejką, Elle, wyrusza w wyprawę przez chińską prowincję, której celem jest odnalezienie rodziny Gizmo, a także cudownego skarbu. W trakcie podróży muszą stawić czoła stworom z chińskiej mitologii i armii złych gremlinów, nasłanych przez chciwego przemysłowca.

Zdjęcie Zach Gilligan w filmie "Gremliny rozrabiają" / Warner Bros. Pictures/Amblin E/Sunset Boulevard/Corbis / Getty Images

58-letni dziś Zach Galligan po wielkim sukcesie "Gremlinów" nie zagrał w żadnej hollywoodzkiej produkcji, która stałaby się przebojem. Po latach żałował, że gdy "Gremliny" otworzyły mu drzwi do kariery w Hollywood, za namową rodziców wybrał studia historyczne na Uniwersytecie Columbii w Nowym Jorku. Kiedy po kilku latach wrócił do branży filmowej, nikt nie czekał na niego z otwartymi ramionami.

