"Wystawa 'Zabij to...." to opowieść o tym fascynującym filmie, procesie jego powstawania i świecie wykreowanym przez artystę, a także pierwsza okazja do zobaczenia udźwiękowionych i wstępnie zmontowanych scen, które nie weszły do ostatecznej wersji animacji, oraz wyboru oryginalnych rysunków" - poinformowała PAP Joanna Andruszko, reprezentująca Zachętę.

Film "Zabij to i wyjedź z tego miasta" łączy klimat sennego marzenia z realizmem i czarnym humorem, kulturę wysoką z popkulturą, osobiste wspomnienia z opisem rzeczywistości.

Animacja, początkowo planowana jako krótki metraż, była realizowana przez 14 lat. Ostatecznie powstał film długometrażowy, będący wędrówką artysty przez krainę wspomnień, w której przewijają się bliskie mu osoby oraz miejsca. Tłem dla tej surrealistycznej historii jest Łódź, rodzinne miasto animatora, jej bohaterami natomiast - postacie prawdziwe, wymyślone lub zaczerpnięte z literatury. Jedna z najważniejszych to Tadeusz Nalepa - nieżyjący już przyjaciel Wilczyńskiego i autor ścieżki muzycznej" - charakteryzuje dzieło kuratorka wystawy Marta Miś.

Kilka tysięcy rysunków w różnej skali, podpatrywanie i podsłuchiwanie peerelowskiej rzeczywistości i języka, "udźwiękowianie" bohaterów przez lata (w obsadzie znaleźli się m.in. Andrzej Wajda, Irena Kwiatkowska, Barbara Krafftówna, Krystyna Janda, Tadeusz Nalepa, Tomasz Stańko, Gustaw Holoubek, Andrzej Chyra, Maja Ostaszewska. Także muzyka Nalepy i Breakoutów składa się na tę opowieść o przemijaniu.



W trakcie trwania wystawy ukaże się artbook, do którego krótkie teksty napisali Dorota Masłowska, Jakub Żulczyk i Maciej Bielawski.

Wystawa "Zabij to..." w Zachęcie "przede wszystkim zbudowana jest wokół kontekstów tworzących świat przedstawiony w filmie oraz samo dzieło" - zaznacza kuratorka. "Z jednej strony określa je plastyka - wieloplanowe scenografie miasta, inne niż we wcześniejszych filmach reżysera światło" - na wystawie pokazana poprzez oryginalne rysunki oraz opracowaną animatorsko scenografię.



Z drugiej strony - totalne myślenie Wilczyńskiego o dźwięku jako ważnym budulcu przestrzeni filmowej. Trzecim ważnym elementem wystawy są sceny, które nie weszły do ostatecznej wersji filmu - udźwiękowione i zmontowane na etapie animatika, pokazujące w uproszczonej formie planowaną animację postaci, co pozwala widzom poznać też warsztat współczesnego animatora.

W czasie trwania wystawy ukaże się artbook "Zabij to i wyjedź z tego miasta", łączący obrazy i postaci ze świata wykreowanego przez Mariusza Wilczyńskiego oraz krótkie teksty literackie autorstwa Doroty Masłowskiej, Jakuba Żulczyka i Maćka Bielawskiego. Projektantkami książki są Anna i Magdalena Piwowar, zaś współwydawcą - Narodowe Centrum Kultury Filmowej.



Mariusz Wilczyński - reżyser animacji, malarz, performer, scenograf, profesor Szkoły Filmowej w Łodzi. Jest absolwentem malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (dyplom w pracowni Stanisława Fijałkowskiego), od 1996 roku zajmuje się animacją.

Jako jedyny polski animator miał retrospektywę swoich krótkich filmów w Muzeum of Modern Art w Nowym Jorku, a także w National Gallery of Art w Londynie, w Pretoria Art Museum oraz National Museum of Brazil w Brasilii. Jego pełnometrażowy film "Zabij to i wyjedź z tego miasta" zdobył nagrody na najważniejszych festiwalach animacji - w Annecy (Specjalna Nagroda Jury) i Ottawie (Grand Prix dla filmu pełnometrażowego). Jako jedyny film animowany dostał Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz cztery statuetki Polskich Nagród Filmowych Orły.

Wystawa jest współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i będzie czynna do 26 czerwca.

