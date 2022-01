Dorastanie i pierwsza miłość, nadopiekuńcza mama i szalona ciotka, przyjaźń na zakręcie i wielki turniej gamingowy. Jak widać, życie 10-letniego e-sportowca to nie lada wyzwanie. Film "Za duży na bajki" to niezwykle ciepła, zabawna i pobudzająca wrażliwość opowieść o tym, jak stawiać czoła trudnym, życiowym sytuacjom.



W świat dziecięcych pasji, skrytych marzeń i trudów dorastania wprowadzają widzów Karolina Gruszka, Dorota Kolak, Andrzej Grabowski oraz wschodzące gwiazdy ekranu: Maciej Karaś, Patryk Siemek i Amelia Fijałkowska.

W życiu Waldka, wypełnionym głównie grami komputerowymi, następuje prawdziwe trzęsienie ziemi. Na czas nieobecności mamy zostaje pod opieką szalonej i nieprzewidywalnej ciotki, która wprowadza, obcą mu jak dotąd, dyscyplinę i narzuca nowe obowiązki. Ale choć nietuzinkowa krewna funduje Waldkowi prawdziwy obóz przetrwania, chłopak otrzymuje od niej przy okazji najcenniejszą lekcję życia.

Wideo "Za duży na bajki": Teaser

Scenariusz filmu został oparty na książce o tym samym tytule i napisany przez jej autorkę, Agnieszkę Dąbrowską. Książka zyskała tak wiele pozytywnych opinii wśród rodziców i nauczycieli, że została wręcz okrzyknięta lekturą obowiązkową dla dzieci.

"To historia o dojrzewaniu oraz wyrywaniu się Waldka spod skrzydeł kochającej mamy, z którą łączy go piękna więź. Teresa bardzo kocha syna. Jednak, borykając się z własnymi problemami, lękami i frustracjami, często przelewa je na chłopca, nie pozwalając mu na dorastanie i samodzielność. Tak bardzo stara się opiekować synem, że stale trzyma go pod kloszem" - opowiada o filmie Karolina Gruszka, filmowa Teresa, mama głównego bohatera.

