Naomi Campbell po raz pierwszy zaistniała na ekranie, gdy miała zaledwie siedem lat. Pojawiła się wówczas w teledysku do piosenki Boba Marleya "Is This Love". Następnie oglądaliśmy ją w serialu "Kids". Począwszy od 1991 roku, gdy pojawiła się w "Miłości w rytmie rap", Naomi Campbell angażowana była także przez reżyserów kinowych. Czarnoskóra piękność ma na koncie role m.in. w "Pret-a-Porter" Roberta Altmana, komedii Spike'a Lee "Dziewczyna nr 6" czy "Ślicznotkach" w reżyserii Beeban Kidron, jednak najbardziej pamiętnym ekranowym występem modelki pozostaje po dziś dzień duet z Michaelem Jacksonem w teledysku do piosenki "In the Closet".

Zdjęcie Naomi Campbell w 1991 roku, fot. Vittoriano Rastelli / Corbis / Getty Images

Modelka Kate Upton , która zaczynała karierę od prezentowania strojów kąpielowych, szybko zaliczyła w branży spory awans. Jej imponujący biust mogliśmy oglądać w kilku produkcjach kinowych. Aktorskim debiutem Upton był występ w komedii "Tower Heist: Zemsta cieciów" (2011), następnie pojawiła się w filmie "Głupi, głupszy, najgłupszy" (2012), a dwa lata później partnerowała Cameron Diaz w "Innej kobiecie" (2014). Po krótkiej ekranowej przerwie oglądaliśmy ją też w komediach "Disaster Artist" oraz "Lot z przygodami" (obie z 2017 roku).





Zdjęcie Kate Upton na jednej z imprez / Dia Dipasupil / Getty Images

Brytyjska modelka Rosie Huntington-Whiteley w 2009 roku została "aniołkiem" Victoria's Secret. Potem trafiła do kina. Zagrała m.in. w trzeciej części hitowego obrazu "Transformers", zastępując w produkcji Megan Fox. Wydawało się, że to koniec jej przygody z aktorstwem, zebrała bowiem miażdżące recenzje za swój kinowy debiut. W 2015 roku celebrytka dostała jednak szansę od George'a Millera i zagrała w filmie "Mad Max: Na drodze gniewu" , gdzie wcieliła się w Cudną Angharad. Od 2010 roku seksowna modelka jest związana z ikoną kina akcji - Jasonem Stathamem.

Zdjęcie Rosie Huntington-Whiteley w 2006 roku / KMazur/WireImage / Getty Images

Mimo że ma za sobą sporo ról kinowych - m.in. "Syreny", gdzie zagrała z Portią de Rossi i Kate Fisher czy "Batman i Robin" , w którym partnerowała samemu George'owi Clooneyowi, nigdy nie były to kreacje wymagające od niej nadzwyczajnych aktorskich umiejętności. Twardo stąpająca po ziemi australijska modelka Elle MacPherson doskonale zdaje sobie sprawę, że angażowano ją przede wszystkim ze względu na walory cielesne (wymiary: 92-62-89).

Zdjęcie Elle Macpherson w 2008 roku w Londynie / Gareth Cattermole / Getty Images

Niewątpliwie najsłynniejsza modelka wśród aktorek. Debiutem kinowym Milli Jovovich był film "Powrót do błękitnej laguny" (1991), za występ w którym początkująca aktorka otrzymała nominację do... Złotej Maliny w kategorii najgorszy debiut. Potem już było tylko lepiej. Aktorka zagrała w takich filmach, jak "Million Dolar Hotel" , "Piąty element" , "Joanna d'Arc" , "Ultraviolet" , "Hellboy" , "Trzej muszkieterowie" , "Monster Hunter" oraz w serii adaptacji popularnych gier "Resident Evil".

Zdjęcie Milla Jovovich na premierze filmu "Resident Evil: Ostatni rozdział" (2017) / AFP

Modelka Gemma Ward pożegnała się z wybiegiem w 2008 roku. Od tego czasu często oglądamy ją na dużym ekranie. Zaczęło się od roli w nagrodzonym Kryształowym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie dramacie "The Black Balloon". Potem Ward zagrała syrenę w czwartej części "Piratów z Karaibów: Na nieznanych wodach" . Jej występ zapadł w pamięć Bazowi Luhrmannowi, reżyserowi głośnej ekranizacji "Romea i Julii" i musicalu "Moulin Rouge", który znalazł dla australijskiej modelki "istotną rolę" w adaptacji słynnej książki F. Scotta Fitzgerlda "Wielki Gatsby" .

Zdjęcie Gemma Ward w 2006 roku, fot. Carlo Buscemi / WireImage / Getty Images

Francuska modelka i aktorka Laetitia Casta pojawiła się na okładkach ponad 100 tytułów, m.in. "Cosmopolitan", "Vogue", "Rolling Stone", Elle", "Glamour". Była również modelką tak uznanych projektantów, jak: Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Chanel, Ralph Lauren, czy Tommy Hilfiger. Nie wszyscy wiedzą, że Casta ma również za sobą karierę filmową. Oglądać mogliśmy ją w filmach takich artystów kina, jak Raul Ruiz czy Patrice Leconte. Wcieliła się też w samą Brigitte Bardot w filmie "Gainsbourg" .



Zdjęcie Laetitia Casta na pokazie Victoria's Secret w 1998 roku / Evan Agostini/Liaison / Getty Images

Miała w swej karierze gorsze momenty, m.in. uzależnienie od kokainy - dziś uznawana jest już za ikonę świata mody. Dotychczasową filmografię Kate Moss stanowią gościnne występy w brytyjskich serialach komediowych: "Czarna Żmija" i "French And Saunders", a także zdecydowanie większe kreacje w obrazach "Zoolander No. 2" i "Absolutnie fantastyczne: Film" (oba z 2016 roku). Listę jej występów na ekranie uzupełniają teledyski The White Stripes, Primal Scream, Marianne Faithfull, Stage Dolls i Johnny'ego Casha.

Zdjęcie Kate Moss w St. Tropez we Francji / brak / Getty Images

W latach 90. była niekwestionowaną królową wybiegów. W 1995 roku magazyn "Forbes" wyliczył, że Cindy Crawford jest najbogatszą modelką na świecie. Kariery w kinie jednak nie zrobiła. Jedyny poważny ekranowy występ zaliczyła we wspomnianym 1995 roku, kiedy otrzymała główną rolę w filmie "Czysta gra" . Zagrała tam mieszkającą na Florydzie adwokat, która przekonuje się, że ktoś czyha na jej życie. Prześladowcami są agenci KGB w Ameryce, których plany nieświadomie pokrzyżowała. Jedynym jej obrońcą okazuje się policjant z departamentu zabójstw (William Baldwin).